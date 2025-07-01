В Шымкенте ссора женщин в автобусе переросла в уголовное дело

В Шымкенте в городском автобусе произошёл конфликт между двумя пассажирками. Инцидент случился на маршруте № 21.

По словам очевидцев, ссора вспыхнула из-за давки в салоне: одна из женщин якобы толкнула другую, что привело к взаимной агрессии. В ходе потасовки одна из участниц осталась без пряди волос. Обе женщины обратились в полицию с заявлениями.

«По данному факту полицией возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий для установления всех обстоятельств инцидента», — сообщили в пресс-службе департамента полиции Шымкента.