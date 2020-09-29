В Шымкенте в целях профилактики птичьего гриппа проводится массовая вакцинация домашних птиц.

Комитетом ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК на Шымкент выделено 33 173 дозы против птичьего гриппа, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

Вакцина была распределена по 6 ветеринарным пунктам города, на сегодняшний день начата вакцинация против птичьего гриппа домашней птицы населения, проживающего вблизи водоемов.

В ближайшие дни Комитет дополнительно выделит еще 70 000 доз.

По городу Шымкент на сегодняшний день случаев заражения птичьим гриппом не зарегистрировано и эпизоотическая ситуация стабильная.