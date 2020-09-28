В Шымкенте 26 сентября в городском онкологическом центре прошел «День открытых дверей».

В нем приняли участие лучшие онкологи страны, которые провели консультации для жителей города, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

В мероприятии, направленное на выявление злокачественных новообразований на ранней стадии, приняли участие такие специалисты, как директор Казахского Национального научно — исследовательского института онкологии и радиологии, доктор медицинских наук Диляра Кайдарова, химиотерапевт Оксана Шатковская, заведующая Центром маммологии, доктор медицинских наук Алия Абдрахманова, заведующая гинекологическим отделением, кандидат медицинских наук Ерлан Кукубасов.

На прием к врачам пришли около 100 пациентов. В ходе обследования выявлено шесть граждан с подозрением на злокачественное новообразование. Также у 60 пациентов выявлены незлокачественные опухоли, у 33 больных имеются хронические предраковые заболевания.

Пациенты, у которых выявлены злокачественные новообразования, сомнительные опухоли будут получать лечение в городском онкологическом центре. Пациенты с хроническими предраковыми заболеваниями были проконсультированы и направлены на лечение к участковым терапевтам по месту жительства.

По словам медицинских работников, каждый гражданин должен нести ответственность за свое здоровье. Особенно важно принимать участие в подобных мероприятиях и своевременно проходить проверку.

В целом регулярно организовывают профилактические мероприятия, скрининговые осмотры. Граждане старше 65 лет находятся под наблюдением врачей.

Это позволит улучшить целевые индикаторы, предотвратить злокачественные новообразования и снизить смертность. На сегодняшний день врачи активно трудятся в этом направлении.