В нашем городе живет человек, которого, наверное, многие узнают по описанию его внешности.

Это молодой мужчина небольшого роста с тростью в руках и в темных очках. Он зачастую передвигается один и спрашивает у людей на остановках, какой же подошел автобус. Зовут нашего сегодняшнего героя Досжан Джунисов. И он в кругу друзей известен не просто как незрячий человек, а как всегда позитивный товарищ и, конечно же, классный музыкант. Посетители вечеров Nostalge точно знают Доса, ведь он уже почти 20 лет является клавишником группы «Фонограф».

РЕБЕНОК

Дос родился в 1979 году в Кировском районе Чимкентской области (сейчас – Жетысайский район Туркестанской области). Сначала его близкие не замечали у него каких-либо проблем со зрением, но со временем мама Багира Борисовна обратила внимание на то, что с ребенком что-то не то. Досжана повезли по больницам – обследовать зрение. И выяснилось, что у него врожденная катаракта, и с 1,5 лет ему начали делать операции на глазах. Дос мог видеть, но очень слабо: его зрение было +10.

Но, помимо этого, мама Досжана заметила его музыкальный талант, который он стал развивать и делает это всю свою жизнь. Поистине, если Бог что-то отнимает, то взамен дает нечто другое – прекрасное.

УЧЕБА

В 7 лет Досжан пошел в школу. Родители были вынуждены отправить такого маленького ребенка в город Алма-Ату в специальный интернат №4 им. Н. Островского для слабовидящих детей. И период обучения, длившийся 9 лет, стал для Доса основным в становлении его личности. Учился мальчик средне, в основном на «тройки». Когда Дос учился в 9 классе, его отец вышел на фонд «Бобек». Там помогли Досжану выехать на лечение в клинику в США. К сожалению, в штатах не смогли восстановить зрение ребенку, но он увидел, а точнее услышал, совершенно другой мир, удивительный для человека из постсоветского пространства. Несмотря на неудачу в лечении катаракты, Досжан привез из Америки свой первый синтезатор и стал самостоятельно обучаться игре на клавишных. Однако его официальная музыкальная специальность – баян.

СПРАВКА: «Бобек» – общественный фонд Сары Назарбаевой. Основан в 1992 году как благотворительный детский фонд.

ПЕРВЫЙ ЗАРАБОТОК

Еще будучи учеником 9 класса, Дос стал зарабатывать на жизнь. Вместе со школьным другом – тоже незрячим парнем Степаном Патрашковым – он начал продавать телефоны с определителем номера, что для Казахстана в то время было новинкой. Эта работа, как ни странно, помогла Досжану стартовать в его творчестве. Благодаря обретенным знакомствам он смог устроиться на радио «Юмакс». Эта работа была непосредственно связана с музыкой, поскольку наш герой стал создавать рекламные ролики.

МУЗЫКАЛЬНАЯ КАРЬЕРА: НАЧАЛО

В 1997 году Досжан познакомился с такими музыкантами Шымкента, как Александр Галаев, Сапар Момбеков, Расим Оглы и другими, которые впоследствии стали костяком шымкентского рок-клуба «Рэгтайм». Тогда еще совсем юные мальчишки, они стали играть рок-музыку. На волне 90-х годов это было одно из неформальных музыкальных направлений, которое захватывало сердца и умы молодежи. В общем, до конца 90-х годов Досжан поучаствовал во многих рок-группах, самой знаменитой из них была группа «Эпсонд».

Вообще музыкальный вкус к рок-музыке у Доса начал формироваться еще во время работы на радио, и постепенно вместо тяжелого подросткового рока у него появилась тяга к качественной музыке. Несмотря на то, что окружающие восторгаются талантами нашего героя, сам он не считает себя каким-то особенным, говорит, что он обычный музыкант. Ну что ж, скромность – это добродетель.

ГРУППА «ФОНОГРАФ»

В одной из передач «Джаз-рок сэйшн», которую проводил Владимир Ким, ребята ставили и обсуждали культовые джазовые композиции. И джаз стал одним из направлений, которые особенно полюбились Досжану. Вскоре в Шымкенте, в магазине «Фонограф» начали проводиться музыкальные творческие вечера. И в конце 90-х годов Дос стал действительно профессионально заниматься музыкой. Творческие вечера, которые проводил магазин, вылились в коллектив с одноименным названием «Фонограф» (1999 г.).

В этом же году Досжан уезжает реализовывать себя в Алматы – большой город с большими возможностями. Но в 2001 году он вернулся. Как раз в этот момент состав покинул клавишник Алексей Оноколо, и Дос занял его место в «Фонографе». Так начался его большой путь на сценах Шымкента.

РОК-КЛУБ

Также в конце 90-х годов на базе дворца культуры «Фосфорник» Максат Рысимбетов и Андрей Виниченко создали рок-клуб «Рэгтайм». Сам Досжан работал в этом клубе ди-джеем, и вспоминает это место и время с ностальгией. Именно на базе «Рэгтайма» «выросли» многие действующие музыканты нашего города. Да и не только музыканты были членами этого особого места, где сформировался андеграунд того времени. Это было молодежное движение, которое более старшие рокеры смогли взять под контроль. То есть, Максату и Андрею хватило мудрости подчинить порядку хаос и помочь многим молодым людям не стать алкоголиками или наркоманами, а научиться реализовывать себя в рок-музыке.

Это умение у многих переросло в писательскую, композиторскую, актерскую и даже журналистскую деятельность. Может быть, со стороны это казалось диким: подростки в кожаных куртках и цепях с разукрашенными лицами и волосами буквально беснуются на сцене и на танцполе, но по сути рок-клуб «Рэгтайм» был в конце 90-х и начале 00-х тем необходимым местом, где дети пубертатного периода чувствовали, что о них заботятся. И очень хорошо, что этот клуб организовали честные и добрые взрослые люди, которые от души хотели и смогли помочь целому поколению по сути неприкаянных детей.

ЧТО МУЗЫКА ДЕЛАЕТ С ДУШОЙ?

Как утверждает сам герой нашей статьи, благодаря музыке у него спокойный характер и осмысленный взгляд на жизнь. Дос просто продолжает себя в музыке, и это для него большая отдушина в нашей бренной жизни. Дос всегда остается веселым, дружелюбным и легко находит общий язык с людьми.

Досжан считает, что, если унывать и сидеть дома, это не приведет ни к чему хорошему. Зачем плакаться и жаловаться, если у тебя есть возможности, пусть даже и ограниченные? И он смотрит на жизнь просто и весело, потому что сама жизнь – это прекрасно!

В целом, музыка для Доса – это и главное достижение в его судьбе, и отдушина, и дополнительный заработок. Без нее он не видит себя вообще.

ХОББИ

Помимо музыки, Досжан увлекается цифровыми технологиями. Когда были распространены спутниковые антенны – он помогал людям настраивать тюнера: вводил кодировки, сканировал каналы и т.д. Но сейчас надобности в спутниковых антеннах в быту в городе практически не осталось. И он увлекся говорящими программами для мобильных телефонов. Дос постоянно изучает, тестирует и использует новинки среди таких программ. Называются они «программы экранного доступа». Кстати, слабовидящим людям они очень облегчают жизнь. Сам Досжан легко общается с людьми в соцсетях, отслеживает какие-то интересные ему трансляции, музыкальные концерты, качает музыку, аудиокниги и в принципе идет в ногу со временем.

Кроме того, Дос любит читать и «смотреть» литературу и фильмы жанра фэнтези и исторического жанра. Это ему дает понимание и осознание того, что человек должен уметь отстаивать свою честь, и что нельзя все купить и продать в жизни, ведь есть фундаментальные вещи, человеческие принципы, превышающие ценность любых денежных сумм.

Ну и не будь Дос музыкантом, если бы он иногда не мог просто целыми днями сидеть и слушать музыку.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Благодаря своему алматинскому другу – радиоведущему и потрясающему музыканту – Степану Патрашкову, Дос научился жить полной жизнью. Степан познакомил его со многими музыкантами и журналистами, которые, конечно, оказали влияние и на популярность Досжана в нашем городе, и помогали кто чем мог.

К сожалению, Дос развелся с женой, не успев прожить с ней даже года. Выводы он сделал такие: в браке люди должны уважать друг друга, должны быть взаимопонимание и поддержка от самого начала до самого конца. Пожелаем Досжану встретить свою любовь, тем более, что он мечтает о семье: о жене и детях.

В целом, Дос считает самой большой удачей в жизни друзей – их у него много.

ОТНОШЕНИЕ К СЕБЕ

Когда в детстве Дос ощутил полную слепоту, для него это было самой большой трагедией. Но сейчас Досжан не жалеет о своей особенности. Когда-то он желал видеть, но теперь он хотел бы остаться таким, какой он есть, потому что не хочет менять свое мировоззрение. Тем более, что он легко передвигается по городу и обслуживает себя.

Дос получает пособие по инвалидности от государства, часто ему материально помогают друзья. Живет он скромно, но не жалуется на это. Хотя иногда хочет чего-то большего, как и все мы.

В семье и среди друзей Доса не выделяют – все к нему относятся как к обычному человеку, никто не заостряет внимания на проблемах со зрением. И он благодарен за это близким, потому что чувствует себя в их кругу уютно и комфортно. Дос считает, что людей с ограниченными возможностями нельзя жалеть, потому что жалость вызывает депрессию. Но он считает также, что инвалидам все равно нужно помогать: привести в порядок тротуары, обеспечить им комфортную среду существования (коляски, гаджеты и т.д.), и что это нельзя сваливать только на государство: человечность граждан тоже нужно воспитывать.

Когда я спросила, хочет ли Дос как-то кардинально изменить свою жизнь, он сказал, что нет. И если наступают моменты, когда все достало, он читает книги или весело проводит время с друзьями. Кажется, нам стоит брать пример со взгляда на жизнь этого человека!

Конечно, как у любого человека, у Доса есть мечта. Он мечтает попутешествовать. Это Санкт-Петербург, Лондон, мировые столицы, знаменитые памятники искусства и культуры. Вообще он любит куда-то выбираться, но пока дальше Алматы не выезжал, если не считать поездку в США в детстве.

Вот такой вот человек живет в нашем городе! Человек, который никогда не унывает, несмотря ни на что! В действительности это правда. И автор этой статьи гордится тем, что вот уже 19 лет называет Досжана Джунисова своим другом!

Мария ЛЫСЕНКО