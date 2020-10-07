Специализированное интернет-приложение для фермеров Казахстана https://agrodata.kz запустил Казгидромет

Интернет — приложение было разработано по поручению Министра Мирзагалиева М.М. и предназначено для оказания агрометеорологических услуг крестьянским и фермерским хозяйствам, а также всем заинтересованным гражданам Казахстана. AgroData доступно для бесплатного пользования с любых устройств. В Центральной Азии аналогов такого сервиса еще не было.

С октября текущего года фермеры могут в режиме онлайн видеть фактическую информацию и прогнозы.

Приложение включает прогнозы погоды, рекомендованные даты сева, запас продуктивной влаги в почве и другую важную информацию для принятия решений растениеводстве. Вся информация представлена в простой и доступной форме по ссылке https://agrodata.kz.

В ближайшее время приложение будет дополнено 3-часовыми прогнозами погоды по пунктам, мы будем рады предложениям пользователей по его совершенствованию. «AgroData – доступно для фермера!»