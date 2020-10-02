Сегодня аким города Шымкент Мурат Айтенов принял участников республиканского конкурса «Лучший педагог-2020».

Поздравив педагогов с профессиональным праздником, он выразил благодарность всем преподавателям, отстаивавших честь города, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

Глава города вручил благодарственные письма и сертификаты на сумму 400 тысяч тенге 12 преподавателям, принявшим участие в республиканском конкурсе «Лучший педагог-2020».

"Үздік педагог — 2020" Білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов ұстаздарды келе жатқан төл мерекесімен құттықтап, «Үздік педагог-2020» байқауының жеңімпаздарын марапаттап жатыр. Опубликовано ҚР Білім және ғылым министрлігі / Министерство образования и науки РК Четверг, 1 октября 2020 г.

Наряду с этим, трем учителям, признанным лучшими в республиканском конкурсе, вручены медали «Лучший педагог» Министерства образования и науки РК и премии в размере 1000 МРП.

В частности, учительница русского языка IT школы-лицея № 9 — Гульзира Анартаева, учительница начальных классов специализированной гимназии №8 — Гульдана Дауленбаева, учительница химии высшего медицинского колледжа — Жадыра Шабден.

Стоит отметить, что из 26 тысяч педагогов города 12 были признаны лучшими и получили путевки на участие в республиканском конкурсе. Три из них стали победителями «Лучший педагог-2020».

В завершение церемонии награждения глава города пожелал всем учителям дальнейших успехов в деле воспитания молодого поколения и процветания государства.