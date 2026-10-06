Педагогов Шымкента отметили за вклад в развитие образования

В Шымкенте наградили педагогов, добившихся высоких результатов в работе и внёсших вклад в развитие образования.

Среди отмеченных — учитель русского языка и литературы Сабира Байтукова. В профессии она уже 34 года. За это время через её классы прошли сотни учеников. Многолетний труд педагога отметили медалью «За доблестный труд».

«За столько лет было много всего — и интересного, и сложного. Я очень рада, что сегодня достигла такого результата и получила эту медаль. Особенно приятно, что награждение проходит на глазах у моих учеников. Я считаю, что это и их заслуга», — рассказала Сабира Байтукова.

Во время церемонии также наградили педагогов, которые внедряют новые подходы в обучении и помогают повышать качество образования.

С профессиональным праздником учителей поздравил аким Шымкента Габит Сыздыкбеков. Он отметил, что вместе с ростом города будет развиваться и образовательная инфраструктура. В районах планируют поэтапно строить новые школы, детские сады и другие социальные объекты.

Отдельное внимание, по его словам, будет уделяться профессиональному развитию педагогов и обмену опытом.

«Обучение ребёнка и умение найти путь к его сердцу требуют большого терпения и душевной доброты. Благодарю вас за то, что вы с терпением выполняете эту важную миссию», — отметил аким.

Завершилось мероприятие праздничным концертом. Со сцены в адрес учителей звучали слова благодарности, а артисты посвятили им творческие номера.