В городе Анапе стартовал XXIX Открытый кинофестиваль кино стран СНГ «Киношок», передает Otyrar.KZ.

На престижном смотре Казахстан в этом году представляют две картины: это черная комедия «Жаным, ты не поверишь» Ернара Нургалиева и драма «Чёрный, чёрный человек» Адильхана Ержанова.

Примечательно, что в обоих фильмах главную роль исполнил актер Данияр Алшинов, которому и предстоит познакомить отечественные фильмы со зрителями и членами жюри фестиваля.

Киношок проводится ежегодно осенью в Анапе, а основан был в 1992 году актрисой Ириной Шевчук, драматургом Виктором Мережко и кинокритиком Сергеем Новожиловым.

Всего в конкурсе полнометражного кино 2020 года участвуют 9 фильмов из семи стран. На фоне нарастающего распространения COVID 19 организаторы приняли решение отменить массовые зрительские мероприятия и традиционные красные дорожки с большим притоком зрителей.

Фестиваль завершится уже 23 октября, а полную программу его расписания и все самые последние новости можно узнать на сайте киношок.рф.

Желаем удачи отечественным фильмам!