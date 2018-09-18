Алматы ждал этого дня давно. В южной столице стартовал первый кинофестиваль «Almaty Film Festival».

За пять дней мастера мирового уровня не только оценят конкурсные картины, но и дадут в рамках фестиваля мастер — классы, проведут встречи и отберут лучших молодых сценаристов и режиссеров.

Среди представленных на кинофестивале работ есть проекты, созданные двумя или более странами. Казахстан представляет фильм «Ласковое безразличие мира», снятый совместно с французами. В состав главных судей вошли Настасья Кински, французские продюсеры — Пьер Спенглер, Марк Рускарт и россиянин Сергей Бодров (старший).

«То, что в Казахстане проходит такой фестиваль — это замечательно, мы знаем сколько талантов в вашей стране. Желаю всем удачи», — сказала Настасья Кински, актриса.

В первый день фестиваля красная дорожка, красивые наряды и желание каждого отличиться. У каждого свой стиль, представить себя зрителям удалось практически всем. Многие артисты прошли по красной дорожке с детьми, наставниками и своими половинками. К слову, популярный артист Нурлан Коянбаев пришел со своей супругой. Известный режиссер Акан Сатаев пришел со своей дочерью. Были и попытки поклонников перелезть через ограждения, чтоб сделать селфи со своими кумирами. Воспользовавшись случаем, не стал упускать возможность и я. К счастью, через забор прыгать не пришлось, выручила профессия.

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После официального открытия кинофестиваль продолжился премьерным показом фильма «Айка» Сергея Дворцевого.

Коротко поделюсь с вами своим мнением о фильме. На самом деле, как и заметили многие актеры, лучше Самал с этой ролью вряд ли кто-либо справился. Картина передает страдание героини, то, на что готова пойти «Айка» чтоб выжить. Фильм нужно смотреть внимательно.

После завершения фильма я пробрался к главной героине и попытался поговорить о фильме.

«Я должна была в своей роли удержать зрителя и передать тот ужас, который происходит с моей героиней. А получилось ли это, судить Вам», — поделилась Самал Еслямова.

В день закрытия фестиваля будут объявлены победители. Обладатель гран-при получит три миллиона тенге и возможность реализовывать свои проекты уже на международном уровне.

Шуддин Саидов