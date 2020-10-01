4 октября мир в очередной раз отметит Всемирный день защиты животных.

С какими результатами подойдет к нему Казахстан? С плачевными. В стране так и не принят закон, защищающий животных. Его все обсуждают и уточняют. А тем временем кровавые собачьи бои, отстрел бездомных животных, безнаказанные издевательства над беззащитным зверьем – это наша каждодневная реальность. Почему мы причиняем боль и убиваем тех, кто нас спасает и любит? Тех, кто живет рядом с нами на этой планете и делает ее уникальной и разнообразной? Что с нами не так?

ЧТО ЗА ДЕНЬ ТАКОЙ?

День защиты животных имеет почти вековую историю. В 1925 году, 95 лет назад, немецкий писатель и кинолог Генрих Циммерман предложил идею этого праздника. Первые несколько лет его отмечали в Берлине. А в 1931 году на Конгрессе всемирных организаций по защите животных, который проходил во Флоренции, Циммерман предложил сделать этот день всемирным.

Дата 4 октября выбрана не случайно. Это день памяти святого Франциска Ассизского, который считается покровителем природы и животных. Легенда гласит, что святой Франциск знал язык зверей и умел разговаривать с ними. Поэтому на многих иконах он изображен в компании братьев наших меньших.

В этот день по всему миру проходят благотворительные и просветительские мероприятия, цель которых обратить внимание людей на проблемы животных. Благотворительные фонды собирают средства для помощи животным, зоопарки и ветклиники проводят дни открытых дверей. Многие западные компании в этот день разрешают своим сотрудникам приходить на работу вместе со своими питомцами.

Вы можете представить что-то подобное у нас? У нашей страны в этом смысле плохая репутация. Своим диким обращением с животными казахстанцы снискали себе дурную славу.

В декабре прошлого года французская актриса и известная зоозащитница Брижит Бардо написала открытое письмо президенту Касым-Жомарту Токаеву. В нем она рассказала, что судьба бездомных животных в Казахстане приводит ее в «ужас и отчаяние». «В некоторых городах, таких как Атырау и Уральск, сжигают живых животных, перед этим используя вещества, вызывающие паралич. Как можно представить себе такую пытку в XXI веке? Лица, совершающие подобное, во Франции и в большинстве стран мира считаются психопатами, и им назначены длительные сроки тюремного заключения», – написала Бордо. Она сказала, что готова направить в Казахстан представителей своего фонда, чтобы помочь в решении вопросов стерилизации и идентификации животных.

Президент Казахстана рассказал об этом обращении на открытии республиканского фронт-офиса волонтеров Birgemiz. «Недавно я получил письмо от известной киноактрисы Брижит Бардо с просьбой помочь в проведении работы по защите собак и других животных, – сказал Касым-Жомарт Токаев. – Я думаю, что это правильное обращение, мы должны обратить на него внимание, мы должны показать себя милосердной нацией и уделять внимание не только защите наших детей, но и защите животных».

Мы должны… Но пока мало что делаем. Правда, нас уверяют, что закон, защищающий животных, вот-вот появится.

Первый заместитель руководителя Администрации президента Даурен Абаев подтвердил, что до сих пор законодательство в Казахстане словно и не видит этой проблемы. Оно не замечает случаев, когда домашних животных выбрасывают на улицу, оставляют без еды и воды, не оказывают ветеринарную помощь. «Помимо частных случаев жестокого обращения с животными, широко распространена практика собачьих боев. Еще один вопрос, требующий внимания, – контактные зоопарки, деятельность которых также не регламентирована законодательством», – признался Абаев.

По его данным, за жестокое обращение с животными в 2017, 2018, 2019 годах были осуждены… по одному человеку. «При этом в адрес только одной зоозащитной организации «KARE-Забота» в месяц поступает до 500 жалоб на жестокое обращение людей с животными», – рассказал представитель президентской администрации.

КУДА СХОДИТЬ ЗА ПРИМЕРОМ

Сегодня в казахстанском Уголовном Кодексе самое суровое наказание живодерам – общественные работы на срок до 120 часов либо арест на срок до 30 суток (статья 316 «Жестокое обращение с животными»).

А давайте посмотрим, как в других странах законы охраняют животных и карают их мучителей.

В Италии за жестокое обращение с животными грозит тюремное заключение от 3 месяцев до года или штраф от 3 тыс. до 15 тыс. евро. Если вследствие подобного обращения животное погибло, то срок заключения может быть увеличен до 2 лет, а заплатить придется 30 тыс. евро.

В Германии за убийство животного – штраф 25 тыс. евро. В этой стране человека оштрафуют даже за забытую собаку в закрытой машине. Многим породам собак запрещено купировать хвосты и уши. Кроме того, Германия стала первым в мире государством, которое в своей Конституции обязалось защищать животных в рамках ответственности за будущие поколения.

В Новой Зеландии в 2016 году официально признали, что у животных есть чувства и они разумные существа. Теперь в стране запрещены исследования и опыты на животных, а охота и отлов диких зверей считаются незаконными.

В Австрии при разводе супругов судьбу домашних питомцев (так же, как детей) решает судья. Животное останется с тем хозяином, который обеспечит лучший уход и условия.

В Польше всех бездомных животных определяют в приют. И уж точно не для того, чтобы его там усыпили. Нашедший потерявшуюся собаку или кошку обязан уведомить об этом приют для животных, пожарную службу или полицию. Затем объявление о потеряшке разместят на специальных интернет-площадках, чтобы хозяин смог найти своего питомца.

А Нидерланды вообще стали первой страной, где нет бездомных животных. Там за свою собаку или кошку хозяин платит такой налог, что выгнать свое сокровище на улицу и в голову не приходит. А за жестокое обращение с животным преступник заплатит 17 тыс. евро штрафа или сядет в тюрьму на 3 года.

В Великобритании тем, кто был уличен в жестокости, также грозит многотысячный штраф или тюрьма. Кроме того, таким уродам пожизненно запрещено заводить питомцев.

ОНИ НАС ЛЮБЯТ. А ЕСТЬ ЗА ЧТО?

Почти каждую неделю мы натыкаемся на трогательные истории о том, как животные спасают людей – своих хозяев или совершенно чужих. Понятно, когда это делают домашние питомцы, о которых человек заботится. Но есть и совсем уж удивительные истории. Вот такие, например.

Летом 1974 года гигантская морская черепаха спасла 62-летнюю Кандаларию Вильянуэву после кораблекрушения. Спасенная женщина рассказала, что, оказавшись в воде, она увидела подплывающую черепаху и ухватилась за ее панцирь. Тортилла возила на себе женщину целых два дня, забыв об отдыхе и еде. Моряки, которые нашли Кандаларию, рассказывали, что оголодавшая черепаха дождалась, когда ее пассажирка окажется на борту, и лишь после этого ушла под воду, чтобы найти себе пищу.

Истории о спасителях-дельфинах стали почти легендарными. Эти удивительные создания проявляют столько ума и смекалки, спасая людей. В 1971 году Ивонна Владиславич оказалась единственной выжившей после того, как яхта, на которой она отправилась на экскурсию, взорвалась и затонула. Трагедия случилась вдали от транспортных маршрутов, и вокруг не было других судов. Женщина хорошо плавала, но она оказалась слишком далеко от берега. К тому же, направление было потеряно: куда плыть, неизвестно. В тот момент, когда силы начали оставлять Ивонну, к ней подплыли три дельфина. Окружив женщину, они стали подталкивать ее в направлении берега. Одновременно не давая приблизиться акулам, которые кружили тут же, почуяв добычу. Дельфины довели свою подопечную до прибрежного буя и лишь потом уплыли.

На помощь людям в самых сложных ситуациях чаще всего приходят собаки. Есть множество историй о собаках-спасателях, вытаскивающих людей из-под завалов, лавин, с поля боя. А хаски по кличке Балто спас целый город и стал настоящим героем на Аляске. Люди помнят его вот уже почти сто лет. Балто помог предотвратить эпидемию дифтерии, разыгравшуюся в городке Ном в 1925 году. Чтобы победить болезнь, срочно требовалась вакцина, ехать за которой нужно было больше 1000 километров. Снежная буря не давала взлететь самолетам, а другого транспорта в тех местах не было. Кроме собачьих упряжек. Самым опытным вожаком упряжки в городе Ном и был хаски Балто. Ему удалось в непроходимую метель, когда люди не могли видеть дороги, не сбиться с пути и привести упряжку до места. Вакцину привезли вовремя, эпидемия была остановлена, а Балто стал национальным героем.

И совсем уж удивительный случай из жизни животных стал известен на днях. В Великобритании гамбийская сумчатая крыса по кличке Магава получила высшую награду королевства, которую вручают животным. За свою пятилетнюю карьеру «сапера» Магава, работавший в Камбодже, помог очистить от мин больше 141 тысячи квадратных метров – он нашел 39 мин и 28 неразорвавшихся боеприпасов. Благодаря своему уникальному чутью эта крыса находит мины намного быстрее человека. Например, на проверку территории размером с теннисный корт у нее уходит полчаса, а человеку с металлоискателем потребовалось бы четыре дня.

И еще один факт. В Лондоне есть необычный монумент, посвященный всем животным, которые когда-либо погибли в вооруженных конфликтах, развязанных людьми. Там, на войне, они спасали людей, помогали им, жертвуя собой. И благодарные британцы помнят и уважают этот подвиг.

Яна КОТТ