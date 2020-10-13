В районах Шымкента продолжается работа по борьбе с незаконной торговлей. Нелегальная торговля — одна из острых проблем мегаполиса, которая требует скорейшего решения.

Мобильная группа Аль-Фарабийского района провела очередной мониторинг по деятельности торговцев-нелегалов на территории «Центрального Верхнего рынка» по улице Толе би, передает Otyrar.KZ.

В ходе мероприятия были выявлены случаи не соблюдения санитарных требований. В соответствии с законодательством об административных правонарушениях на них были составлены протоколы, сообщает Информационно-коммуникационный центр города Шымкента.

По словам специалистов районного акимата, работа в этом направлении будет продолжена.