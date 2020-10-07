Сегодня в городе Туркестан областное управление культуры совместно с учреждением «Оңтүстік-фильм», презентовали, снятый киностудией «САК» документальный фильм «Түркістан құпиялары».

В торжественном мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Туркестанского областного филиала партии «Нұр Отан» Б.Тажибаев, руководитель отдела культуры и искусства Туркестанского областного управления культуры Г.Советханкызы, руководитель учреждения «Оңтүстікфильм» Р.Нарикова, директор киностудии «САҚ» Н.Паттеев, режиссер сюжетно-документального фильма «Түркістан құпиялары» Б.Дауренбеков, представители интеллигенции и СМИ города Туркестан, сообщает Региональная служба коммуникаций Туркестанской области.

На церемонии открытия презентации руководитель областного управления культуры отдела культуры и искусства Гульнур Советханкызы отметила, что много нераскрытых тайн священного региона, наполненные историческим смыслом.

«Именно поэтому в создании фильма «Түркістан құпиялары» специально принял участие и консультировал доктор исторических наук, профессор Жамбыл Артыкбаев. Каждый сюжет фильма – это своеобразная тайна. Этим и интересен загадочный сюжет картины», — говорит она. Кроме того, выразила особую благодарность съемочной группе.

Фильм содержит такие сведения, как тайна «Тайказан», о Ясауи, а также рассказ о том, как ребенок Ахмет получил от Арыстанбаба бесценные нравоучения. По словам съемочной группы у фильма есть еще продолжение.

После презентации выступили первый заместитель председателя Туркестанского областного филиала партии «Нұр Отан» Бейсен Тажибаев и режиссер фильма Батырхан Дауренбеков, религиовед, ученый Досай Кенжетайулы.

Новая историческая картина позволит не только охватить неизвестные секреты духовной столицы, но и сформировать у зрителя новое отношение к священному Туркестану.

Продолжительность этого фильма, который будет транслироваться на трех языках — 24 минуты. Автор сценария — Бахытжан Кулжабаев. Продюсер — Нуриддин Паттеев. Режиссер — Батырхан Дауренбеков.