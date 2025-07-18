Сельчане требуют вернуть пастбища в общее пользование

В селе Шапырашты Сайрамского района жители жалуются на отсутствие пастбищ.

Гульзабира Курмантаева держит в хозяйстве 5 коров, 17 лошадей и четыре бычка. Из-за нехватки свободных угодий скот круглый год содержится в загоне. По словам женщины, летом ей приходится закупать сено и корм, так как выгнать животных на пастбище невозможно

Гульзабира Курмантаева, жительница села Шапырашты: «Недавно купили сено — по тысяче тенге, люцерну — по две тысячи. Каждый день корм уходит, даём сено, потому что пастбищ нет. Ежедневно выводим скот, кормим, поим. Если бы нам выделили пастбище, мы бы спокойно выгоняли туда животных».

По словам местных жителей, скот можно выгонять только на узкую полоску земли вдоль арыков — этого хватает максимум на месяц. Тем временем цены на сено и корм растут с каждым днём. Для многих жителей скот — единственный источник дохода.

Гульзабира Курмантаева, жительница села Шапырашты: «Когда скот на пастбище, он лучше ест, больше пьёт, быстрее поправляется. А сейчас, в загоне, толку мало. Мы уже устали. Так живём не один год. Все земли давно скуплены».

Жители говорят: на одну голову скота должно приходиться минимум три гектара пастбища. Но в Шапырашты даже полгектара на животное не найти. Те участки, что остались, тоже в частной собственности. Их используют как орошаемые поля. Люди жаловались в акимат, прокуратуру, но результата нет. Наоборот, ограждённые пастбища теперь недоступны даже для прохода.

Толеген Жамалов, житель села Шапырашты: «Мы обращались в районный акимат, в отдел земельных отношений и даже в прокуратуру. Но по 14 участкам, которые забрали посторонние люди, никакой реакции не было. Мы передали госакты в прокуратуру, но земли, отобранные ещё в 2008 году, просто переоформили и снова выдали. Один человек оформил себе 10 и 26 гектаров. Люди, которых в селе никто не знает, скупили все земли вдоль реки Карасу. Сейчас, если у каждой семьи по одной корове, весной она выходит на пастбище упитанной, а осенью возвращается тощей, потому что пастись просто негде, одна голая земля».

В акимате Сайрамского района уверяют: часть пастбищ уже удалось вернуть в государственную собственность, остальная часть — в процессе.

Жансая Жаканкызы, главный специалист по земельным отношениям и сельскому хозяйству: «В 2025 году в государственную собственность было возвращено 126 гектаров пастбищ в селе Шапырашты. Кроме того, согласно постановлению Армана Сабита, идёт работа по возврату пастбищных угодий за пределами населённого пункта. В общем, работа на месте не стоит, движется».

Тем не менее, сельчане заявляют: пока пастбища не вернут в общее пользование, они будут продолжать жаловаться и отстаивать свои права.