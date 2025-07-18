Большое обновление Кошкараты: будет красиво, чисто и зелено

В Шымкенте продолжается масштабный проект по укреплению берегов и благоустройству набережной реки Кошкарата. Инициатива реализуется по поручению акимата города в рамках системной работы по улучшению экологической ситуации и созданию удобных общественных пространств для жителей.

На участке длиной 3,5 км — от улицы Жангельдина до улицы Алпысбаева — ведутся инженерные работы по укреплению береговой линии. Проект включает развитие инфраструктуры, обустройство пешеходных дорожек, установку современного уличного освещения, скамеек и урн.

Особое внимание уделено озеленению территории: планируется высадка деревьев, устройство газонов и проведение регулярных санитарных мероприятий. Ответственным городским службам поручено следить за состоянием зелёных насаждений, своевременной уборкой мусора и поддержанием порядка.

Река Кошкарата (Кошкар-Ата) — важный элемент природного и культурного ландшафта Шымкента. Она выполняет не только экологическую, но и рекреационную функцию, служа местом отдыха для тысяч горожан.

Власти города призывают жителей бережно относиться к обновлённой набережной, соблюдать чистоту и вместе поддерживать комфортную городскую среду.