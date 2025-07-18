Туркестан превращается в туристическую Мекку

Туркестан уверенно укрепляет позиции как туристический центр. Город динамично развивается и входит в число приоритетных направлений для иностранных гостей. Историко-культурные объекты и современная инфраструктура вызывают стабильный интерес. Однако без комфортных условий сложно удержать туристов.

С этой целью аким области и аким города провели выездной осмотр туристических зон. Особое внимание уделили санитарным точкам. Ответственным поручено устранить выявленные недочёты.



В акимате подчеркнули: развитие туристической инфраструктуры-поручение главы государства. В ходе обхода проверили состояние объектов. Недовольство вызвало оформление сувенирных лавок и состояние стен. Аким области Нуралхан Кушеров поручил произвести демонтаж и отреставрировать негодные участки.



Отметим, за пять месяцев этого года исторические объекты региона посетили 424 тысячи человек — это на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Природные маршруты выбрали почти 58 тысяч туристов, что вдвое превышает прошлогодний показатель. Больше всего гостей прибыло из Узбекистана, Турции, России, Китая и Кыргызстана.

Для обеспечения безопасности и консультационной помощи в городе действует туристическая полиция. Сотрудники обеспечены видеорегистраторами, планшетами, рациями, форменной одеждой и электрокарами.