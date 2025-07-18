Первые освобождённые по амнистии вышли на свободу в Шымкенте

В Шымкенте начали освобождать осуждённых, подпавших под амнистию, объявленную Президентом по случаю 30-летия Конституции. Первая группа уже покинула исправительные учреждения №54 и №55.

Освобождённые поделились с корреспондентом OTYRAR своими первыми эмоциями.

По амнистии, приуроченной к 30-летию Основного закона страны, в Шымкенте на свободу вышли восемь человек. Трое отбывали наказание в учреждении средней безопасности №54, пятеро — в учреждении №55.

В учреждении №54 к амнистии были рассмотрены дела 20 осуждённых. Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Шымкента провёл онлайн-заседания и постановил немедленно освободить троих. Для них это стало настоящим неожиданным шансом начать жизнь заново.

– Я раскаиваюсь в том, что сделал. Это было неправильно.

– Не хочу больше преступлений. Хочу работать, спокойно жить.

– Разница между тюрьмой и свободой огромная. На свободе — свет, простор, семья. А там… очень тяжело.

– Я многое переосмыслил. Больше всего не хватало матери и родных.

– Всё вспоминается, скучаешь. Теперь хочу измениться, заботиться о детях, оставить плохое позади.

– Родителей уже нет. Думаю: зачем, почему так сделал? За месяц многое понял. Теперь — только вперёд.

По информации администрации, всего под действие амнистии подпадают 233 осуждённых из учреждения №54. Из них 10 человек будут освобождены — это лица, осуждённые за преступления средней тяжести, в основном за кражи. Остальным срок наказания сократят. Решения о применении амнистии принимаются в судебном порядке.

Куаныш Касымбек, заместитель начальника учреждения №54: «В соответствии с законом об амнистии, подписанным Президентом по случаю 30-летия Конституции РК, в нашем учреждении рассматриваются дела 233 заключённых. Десять из них освобождаются полностью, остальные — получат сокращение сроков. Все освобождённые осуждены за преступления средней тяжести».

Учреждение №54 — это исправительное заведение среднего уровня безопасности. Здесь отбывают наказание более 800 мужчин, в том числе за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Напомним, 11 июня депутаты Мажилиса приняли закон об амнистии, основанный на поручении Президента Касым-Жомарта Токаева, прозвучавшем на Национальном курултае. В частности, глава государства акцентировал внимание на гуманизации системы, в том числе — в отношении женщин в заключении, особенно беременных и матерей малолетних детей.