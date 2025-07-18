В Шымкенте семьи спасают через одну кнопку в приложении

В Казахстане запущена новая система поддержки семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации — FSM Social. Она разработана для раннего выявления проблем, способных повлиять на благополучие семьи, и оказания своевременной помощи.

Сейчас система проходит пилотное тестирование в Шымкенте. Координацию работы осуществляют Центры поддержки семьи.

Розе всего 22 года, но её жизненный путь уже оказался непростым. Она рано вышла замуж, воспитывает ребёнка. Однако вскоре столкнулась с серьёзной проблемой — её супруг стал зависим от наркотиков. Месяцами он находился в состоянии наркотического опьянения, а в семье начались постоянные скандалы.

На фоне тяжёлого эмоционального состояния Роза обратилась за помощью. Она позвонила в полицию, и уже через Центр поддержки семьи её случай был зарегистрирован в системе FSM Social. Сейчас она получает психологическую поддержку и проходит курс реабилитации.

Роза, участница программы: «Мой муж — в целом хороший человек. Но, когда стал наркозависимым, мы его не узнавали. Всё время были ссоры, скандалы. Два месяца назад мы пришли сюда вместе. Диана ханым всё это время была рядом, помогала и поддерживала. Мне оказали психологическую помощь, и сейчас уже намного лучше».

С момента запуска интеграционной модели в Центры поддержки семьи через систему FSM Social поступило 348 обращений. 294 семьи получают комплексную помощь — психологическую, юридическую, социальную. В остальных случаях предоставлены консультации и информационная поддержка.

Зульфия Юсупова, руководитель отдела КГУ «Центр поддержки семьи»: «На сегодня в системе зарегистрировано около 1300 пользователей из более чем 240 государственных учреждений — это сотрудники образования, здравоохранения и внутренних дел. Например, патронажные медсёстры при подворовом обходе фиксируют случаи, требующие вмешательства. Через мобильное приложение они передают информацию в центр, и мы оперативно подключаемся. Это позволяет нам быстро реагировать и оказывать нужную помощь».

С начала года в Шымкенте свыше 5 тысяч семей из числа многодетных, малообеспеченных и оказавшихся в трудной жизненной ситуации получили более 9 тысяч социальных услуг. Из них 1 547 семей были учтены и обработаны с помощью новой системы FSM Social.