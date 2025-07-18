В Шымкенте блогер получил срок за разжигание межнациональной розни

В Шымкенте суд приговорил мужчину к двум с половиной годам лишения свободы за пропаганду и разжигание межнациональной розни во время прямого эфира в социальных сетях.

Обвиняемый признал свою вину и просил суд о снисхождении, однако прокуратура настаяла на реальном сроке.

Межрайонный суд по уголовным делам города Шымкента вынес приговор по делу о распространении экстремистских высказываний в прямом эфире. По данным суда, мужчина, находясь у себя дома, участвовал в стриме через онлайн-платформу, где допустил высказывания, направленные на возбуждение межнациональной розни.

«В апреле 2025 года подсудимый, используя прямой эфир в социальной сети, совершил умышленные действия, направленные на разжигание и пропаганду национальной розни. Ему было предъявлено обвинение по части 1 статьи 174 Уголовного кодекса Республики Казахстан», — сообщили в городском суде Шымкента.

В ходе судебного процесса вина подсудимого была полностью доказана. Мужчина раскаялся и просил не назначать ему наказание, связанное с лишением свободы. Однако гособвинитель настоял на реальном сроке, ссылаясь на общественную опасность деяния.

Городской суд Шымкента: «Суд учёл признание вины и раскаяние подсудимого как смягчающие обстоятельства. Отягчающих обстоятельств установлено не было. С учётом характера преступления, суд назначил наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы».

Приговор пока не вступил в законную силу. У сторон есть возможность обжаловать решение суда в установленном порядке.