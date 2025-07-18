В Шымкенте обсудили, как сделать город удобным для всех

Голос каждого в копилку больших решений. В Шымкенте состоялся XII гражданский форум, значимое событие, укрепляющее доверие и диалог между государством, обществом и неправительственным сектором.

Тема форума «Устойчивое развитие города: роль институтов гражданского общества» отражает стремление к совместному поиску решений, направленных на улучшение качества жизни каждого горожанина.

Бану Нургазиева, президент ОЮЛ в форме ассоциации «Гражданский Альянс Казахстана»: «Гражданская инициатива, участие в принятии решений, вовлеченность граждан в дела государства — это очень важно поскольку Казахстан, это, в первую очередь, народ Казахстана и, в первую очередь, его самые активные представители, в том числе неправительственные организации, которые поднимают проблемы, решают их и делают все, чтобы Казахстан процветал не только в общем, а в каждом районе, селе, городе. Моя задача, как президента гражданского альянса Казахстана, максимально оказывать содействие развитию гражданской инициативы, гражданского общества, участия граждан в принятии решений».

Форум стал площадкой, объединившей представителей НПО, государственных органов, бизнеса и международных организаций. Такие встречи формируют пространство для обмена мнениями, опытом и успешными практиками.

Айдын Каримов, заместитель акима г.Шымкента: «Я рад, что мы все встретились сегодня на этом форуме. Хочу поблагодарить всех тех, кто приехал к нам из дальних регионов. Мы хотим оказать поддержку некоммерческим организациям во всех сферах».

Программа форума включала панельные сессии и открытые дискуссии. На площадке форума устроили фотогалерею, а также провели презентации успешных проектов. Обсуждались ключевые вопросы: от вовлечения молодежи до цифровизации и общественного контроля.

Сара Имбарова, руководитель гражданского ресурсного центра Гражданского альянса г. Шымкента: «Этот форум имеет цель собрать все заинтересованные стороны, чтобы определить какова роль каждого члена общества, какова роль НПО в том чтобы реализовать все цели для создания Шымкента — города комфортного для проживания всех и каждого. Мы все прекрасно понимаем, что бюджет города ограничен и вклад каждого гражданина важен не только в денежном выражении, но и в его участии».

Мероприятие, проходящее раз в два года, наглядно показало высокий уровень вовлечённости гражданского сектора Шымкента. Участники форума уверены: сильное гражданское общество — это залог демократичного, открытого и прогрессивного государства.

Инара Намазбаева, депутат маслихата Туркестанской области: «Уровень демократии, уровень любой развитой страны, как правило, одним из показателей является уровень развития гражданского общества. У нас делается много полезного, много большой поддержки со стороны государства, это очень радует. Есть большие возможности для НПО, у кого на самом деле это получается, кто профессионал в своей нише. Проекты, которые направлены на решение социальных задач в городах селах. Это будет вызывать больше доверия народа к государству к власти».

Все предложения и идеи, озвученные в ходе форума, станут частью рекомендаций для республиканского гражданского форума в Астане.