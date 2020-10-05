В Туркестанской области полицейские задержали подозреваемого, присвоившего чужие игровые приставки.

В дежурную часть Толебийского РОП с заявлением обратился местный житель. Он сообщил о том, что неизвестный мужчина взял у него в аренду две игровые приставки “Sony Playstation” и не вернул обратно.

Потерпевший несколько раз пытался связаться с клиентом, но тот на телефон не отвечал. После того, как молодой человек понял, что стал стал жертвой афериста, то сразу же обратился за помощью в полицию. Общая сумма ущерба составила около 250 тысяч тенге .

Данный факт зарегистрировали по статье 189 УК РК “Присвоение или растрата вверенного чужого имущества”. С целью раскрытия преступления в Толебийском РОП создали следственно-оперативную группу из числа опытных сотрудников.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что подозреваемый является жителем Алматы. Оперативники задержали его в Шымкенте и доставили в отдел полиции. Как признался задержанный, он арендовал игровые приставки с целью продать их. У подозреваемого изъяли игровые приставки в качестве вещественных доказательств и вернули законному владельцу. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемый находится под подпиской.