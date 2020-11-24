На церемонии передачи эстафеты Года культурной столицы, генеральный консул Республики Таджикистан в Алматы рассказал, чем похожи Шымкент и Душанбе, а также пригласил шымкентцев на празднование года культурной столицы в … столицу Таджикистана.

Гости из солнечного Душанбе рассказали, Шымкент и столица Таджикистана похожи. Наши города объединяет солнце, которое светит большую часть времени года, архитектура и даже тюльпаны, символ Шымкента украшает почти каждый парк в Душанбе. Генеральный консул Республики Таджикистан в Алматы признался, наш город очень гостеприимный, и пригласил шымкентцев на празднование года столицы к себе на родину.

«У нас будет программа: симпозиумы, конференции, фестивали, будут приглашены гости из стран содружества. Насколько наше пространство богато культурой, сегодня в Шымкенте в следующем году в Душанбе, мы должны его показывать», — уверен Баходур Назир, Генеральный консул Республики Таджикистан в Алматы.