С января 2021 года организации образования Казахстана начнут внедрение облачной бухгалтерии, передает Otyrar.KZ.

Целью проекта является обеспечение открытости, прозрачности и эффективности финансирования сферы образования.

Автоматизация бухгалтерии, учета, кадровой работы и планирования расходов также позволит снизить коррупционные риски и повысить эффективность расходов.

Из года в год расходы на сферу образования увеличиваются.

Конечно, можно много спорить о том, достаточны они или нет.

Но гораздо важнее то, насколько эффективно они используются.

Этот проект был успешно апробирован в организациях образования города Нур-Султана и Павлодарской области.

Более подробно можно прочитать на странице Министра образования и науки Асхата Аймагамбетова: https://facebook.com/story.php story_fbid=10217400489020433&id=1120704037