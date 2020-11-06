Теперь казахстанцам, чьи номера телефонов зарегистрированы в Базе Мобильных граждан, будут приходить SMS-уведомления об истечении срока удостоверения личности, паспорта и водительского удостоверения.

Сообщение с напоминанием и ссылкой на услугу придет за месяц до истечения срока с текстом: «Напоминаем, скоро истекает срок действия вашего удостоверения личности (паспорта, водительского удостоверения). Для получения нового документа вы можете подать заявление, не выходя из дома, через eGov.kz».

«Путем рассылки SMS-уведомлений мы планируем в проактивном формате предупреждать казахстанцев, у которых в скором времени истекает срок документов, что позволит гражданам заблаговременно позаботиться о заказе услуги на портале eGov.kz. Тем самым мы хотим уберечь казахстанцев от штрафов за просроченные документы»,- комментирует АсетТурысов, Председатель Правления АО «Национальные информационные технологии».

Граждане, получившие SMS-уведомление могут продлить срок действия своих документов на портале eGov.kz.

Удостоверение и паспорт можно продлить, воспользовавшись услугой «Получение паспорта, удостоверения личности». Отметим, что документы, удостоверяющие личность с истекшим сроком действия можно заменить только в ЦОНе.

Водительское удостоверение можно перевыпустить, подав онлайн заявку на портале eGov.kz, в случаях истечения срока действия, перемены фамилии, имени и отчества, при утере или краже документа. Для этого, на портале, нужно выбрать услугу «Выдача водительских удостоверений».

Также граждане, зарегистрированные в Базе мобильных граждан, будут получать сообщения от 1414 с поздравлением и пожеланиями ко дню рождения.