Паспорт гражданина Республики Казахстан, удостоверение личности гражданина Республики Казахстан выдаются в ускоренном порядке со дня оформления в городах Астане, Алматы, Актобе, Шымкенте — до одного рабочего дня, в областных центрах — до трех рабочих дней, в районах и городах областей — до семи рабочих дней.

Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 июля 2018 года № 451

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 26 августа 2013 года № 852 «Об утверждении Правил оформления, выдачи, замены, сдачи, изъятия и уничтожения паспорта гражданина Республики Казахстан, удостоверения личности гражданина Республики Казахстан, вида на жительство иностранца в Республике Казахстан, удостоверения лица без гражданства и удостоверения беженца» (САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 50, ст. 696) следующее изменение:

в Правилах оформления, выдачи, замены, сдачи, изъятия и уничтожения паспорта гражданина Республики Казахстан, удостоверения личности гражданина Республики Казахстан, вида на жительство иностранца в Республике Казахстан, удостоверения лица без гражданства и удостоверения беженца, утвержденных указанным постановлением:

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. По желанию физического лица вид на жительство иностранца в Республике Казахстан, удостоверение лица без гражданства выдаются в ускоренном порядке до семи рабочих дней со дня оформления.

Паспорт гражданина Республики Казахстан, удостоверение личности гражданина Республики Казахстан выдаются в ускоренном порядке со дня оформления в городах Астане, Алматы, Актобе, Шымкенте — до одного рабочего дня, в областных центрах — до трех рабочих дней, в районах и городах областей — до семи рабочих дней.

Оплата ускоренной выдачи документа, удостоверяющего личность, производится через банковские учреждения и иные организации, осуществляющие кассовые операции. На текущий момент госпошлина за выдачу паспорта составляет 8 МРП – это 19 240 тенге. Стоимость услуги при ускоренном изготовлении документов (дополнительно к государственной пошлине) для городов Астана, Алматы, Шымкент и Актобе – 4 983 тенге.

Таким образом, плата составит 24 223 тенге плюс комиссия банка.

Постановление вступает в законную силу через 10 дней со дня опубликования в официальных СМИ.