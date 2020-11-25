Сообщаем, что Туркестанский областной суд с сегодняшнего дня принимает обращения граждан также посредством мессенджеров WhatsApp и Telegram по номеру телефона: 8(777) 360-99-96, передает Otyrar.KZ.

Данный формат позволит оперативно разрешить возникающие вопросы, в процессе судопроизводства, быстро отвечать на обращения граждан.

График работы:

Понедельник: с 09.00 часов до 18.30 часов,

Вторник: с 09.00 часов до 18.30 часов,

Среда: с 09.00 часов до 18.30 часов,

Четверг: с 09.00 часов до 18.30 часов,

Пятница: с 09.00 часов до 18.30 часов,

Суббота, воскресенье — выходные дни.

Обед с 13.00 часов до 14.30 часов

Информация, предоставленная через мессенджеры WhatsApp и Telegram, носит информационно-справочный характер.