Сообщаем, что Туркестанский областной суд с сегодняшнего дня принимает обращения граждан также посредством мессенджеров WhatsApp и Telegram по номеру телефона: 8(777) 360-99-96, передает Otyrar.KZ.
Данный формат позволит оперативно разрешить возникающие вопросы, в процессе судопроизводства, быстро отвечать на обращения граждан.
График работы:
Понедельник: с 09.00 часов до 18.30 часов,
Вторник: с 09.00 часов до 18.30 часов,
Среда: с 09.00 часов до 18.30 часов,
Четверг: с 09.00 часов до 18.30 часов,
Пятница: с 09.00 часов до 18.30 часов,
Суббота, воскресенье — выходные дни.
Обед с 13.00 часов до 14.30 часов
Информация, предоставленная через мессенджеры WhatsApp и Telegram, носит информационно-справочный характер.