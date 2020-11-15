В дендрологическом парке имени А.Аскарова прошел караван времени «2200 лет Шымкенту», посвященное церемонии закрытия года «Шымкент 2020 — культурная столица Содружества Независимых Государств».

Приняв участие в торжественном мероприятии, первый заместитель акима города Шымкент Шынгыс Мукан пожелал успехов.

Это особенное мероприятие.

Все участники написав свои мечты на листах бумаги и положили их в корзину для каравана, сообщает Пресс-служба акима города Шымкента.

Караван времени будет ездить по улицам города и 22 ноября в 18.00 прибудет к воротам старого города «Цитадель» с корзиной, полной пожеланиями жителей.

Кроме того, караван с корзиной наполненной книгой 2200 летия истории нашего города, семенами тюльпанов, которые стали символом Шымкента, и пожеланиям жителей отправится в Таджикистан, город Душанбе.

Завершилось сегодняшнее мероприятие субботней акцией EcoSana в рамках национального проекта Birgemiz: Taza Alem.

Участники поддержали акцию и посадили в дендрологическом парке деревья.