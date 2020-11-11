Завершился III Республиканский интеллектуальный конкурс юных историков «Моя малая Родина», передает Otyrar.KZ.

В соревнованиях приняли участие четыре школьника из Шымкента, сообщает Пресс-служба акима города Шымкента.

Образовательный конкурс был организован в рамках реализации «Рухани жаңғыру» по программе «Туған жер».

Республиканский этап конкурса прошел 3-5 ноября текущего года в онлайн-формате через платформы www.daryn.kz, www.exam.net и ZOOM.

По итогам республиканского этапа 1 место заняли Пайзахматов Илхом, Муратбек Медет, Мыктыбек Бексултан, 2 место — Назарбаев Нурбакыт.

Победители конкурса награждены дипломами Министерства образования и науки Республики Казахстан.