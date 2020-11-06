Игровые терминалы были изъяты в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий на территории города Шымкент.

Сотрудниками департамента экономических расследований по городу Шымкент в рамках вступивших в законную силу приговоров суда уничтожены 21 игровой автомат «Бинго», 2 купольных стола, 2 электронных купольных стола, 8 системных блоков, 9 микросхем, а также 3 желто-зеленых терминала.

В соответствии с Законом РК «Об игорном бизнесе» казино и залы игровых автоматов подлежат размещению в специально отведенных игорных зонах, в других местах на территории Казахстана размещать казино и игровые автоматы запрещено.

За организацию незаконного игорного бизнеса, а также за предоставление в аренду помещений для игровых автоматов предусмотрена уголовная ответственность в соответствии ст.307 УК РК (организация незаконного игорного бизнеса).