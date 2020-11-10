Во дворце торжеств «Туркестан» прошла 40 внеочередная конференция Шымкентского городского филиала партии «Нур Отан».

119 делегатов были представлены от 47 первичных партийных организаций, в рядах которых числится свыше 35 тысяч членов партии. Стали известны имена кандидатов претендующих на кресла мажилисменов , а также депутатов городского маслихата.

За право быть лучшим участником праймерис в открытых дебатах состязаются 8 претендентов. Кандидаты выступают с программами, направленными на развитие страны и улучшение благополучия граждан. Они затрагивают тему земельных реформ, вопросы, касающиеся прав детей, качества образования и медицины, увеличения зарплат бюджетникам. Претенденты обратили внимание на пересмотр статуса казахстанских педагогов. Этот вопрос показался интересным акиму Шымкента.

Мурат Айтенов внимательно наблюдал за выступлением кандидатов и одним из первых сделал свой выбор: «Самая интересная предвыборная программа для меня была, это поднятие нового статуса учителей. Я думаю, наши кандидаты там скажут свое мнение и сделают новые изменения для улучшения статуса преподавателей».

Методом электронного голосования в итоге победили 4 кандидата. Среди них одна женщина. Внутрипартийный отбор прошел в ходе 40 внеочередной конференции городского филиала партии.

Заманбек Оралбекулы, представитель счетной комиссии:» Кандидаты, которые признаны лучшими Берик Оспанов набрал 113 голосов, Гани Ташкараев -109. Берик Бекжанов-106 и 96 набрала Жадыра Танатарова»

Жадыра ТАНАТАРОВА, кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК:»Спасибо большое за поддержку, за доверие. Если пройду в Мажилис буду работать над реализацией программ, которые я озвучила. Это поддержка детей с ограниченными возможностями и социально- уязвимых слоев населения».

Стали известны и имена девяти партийцев городского маслихата.

Бахадыр Нарымбетов, первый заместитель председателя Шымкентского городского филиала партии «Нур Отан»:» По квоте председателя — Нарымбетов Бахадыр, Анарметов Нурпейис, Айжан Наимбекова, Сеитжанов Бахытжан, Жумағулова Айгерим, Кыдырбаев Бақыт, Куатбаев Ермаханбет,КуандыК Султангали, Орынбеков Арман.

-Как будем голосовать отдельно или списком?

-Списком.

-Кто против?

-Единогласно.

«Нуротановцы» утвердили предвыборную программу. В ней определены 10 приоритетов необходимых для социально экономического развития Шымкента. Были отобраны и 20 делегатов, которые поедут на съезд партии. Сами же выборы назначены на 10 января.



