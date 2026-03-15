Аким Шымкента проголосовал на референдуме

Аким Шымкента Габыт Сыздыкбеков принял участие в республиканском референдуме и сделал свой выбор. Градоначальник заполнил бюллетень на участке №231, расположенным в здании «Түркістан сарайы».

После городского акима на участке проголосовала 43-летняя жительница Шымкента Салтанат Абдимуратова. Женщина подчеркнула — она пришла на референдум ради будущего страны.

Салтанат Абдимуратова, жительница Шымкента: «Пришла, чтобы отдать свой голос и выполнить гражданский долг перед государством. Можно смело сказать, что мы часть большой истории».

На участке №231 зарегистрировано 2200 избирателей. За соблюдением законности процесса голосования внимательно следят 6 наблюдателей. Представители участка сообщили, что на данный момент нарушений не выявлено.

Сабет Куатов, председатель комиссии участка №231: «Поток людей высокий. На данный момент нарушений не выявлено, ситуация на участке спокойная. Работа продолжается, комиссия выполняет свою задачу».

На этом участке также предусмотрено необходимое оборудование для пожилых граждан и людей с ограниченными возможностями.