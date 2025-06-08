График приема граждан депутатами маслихата города Шымкента VIII созыва

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РАБАТ
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25
Депутаты маслихата г. Шымкент
№ п/пФИОДни и часы приемаМесто приема
Председатель Шымкентского городского маслихата
1.Нарымбетов Бахадыр Мадалиевичтретий вторник каждого месяца с 15:00 до 17:00,
тел.: 8 (7252) 24-74-00, 24-74-72		г. Шымкент, пр. Н. Назарбаева, 10, здание акимата г. Шымкента, пр. Бейбитшилик, 3, 1-й этаж, общественная приемная
Постоянная комиссия по бюджету и экономическому развитию
2.Елшиева Альбина Балғабаевначетвертая среда каждого месяца с 10:00 до 13:00,
тел. 8-702-489-3068		г. Шымкент, пр. Бейбитшилик, 3, 1-й этаж, общественная приемная
3.Имашев Кайрат Есенбековичвторой вторник каждого месяца с 11:00 до 12:00,
тел. 8-707-111-1435		г. Шымкент, пр. Байдибек би, 60, здание аппарата акима Каратауского района
4.Жолдыхожаев Мурат Жанабаевичпервая пятница каждого месяца с 16:00 до 17:00,
тел. 8-775-888-8890		г. Шымкент, пр. Бейбитшилик, 3, Шымкентский городской филиал партии AMANAT
5.Сулайманов Лазиз Низамхановичпервая пятница каждого месяца с 17:00 до 18:00,
тел. 8-702-570-3757		г. Шымкент, пр. Жибек жолы, 42/3, школа им. Абая Кунанбаева
6.Сейтжан Бакытжан Серикжановичпервая пятница каждого месяца с 17:00 до 18:00,
тел. 8-702-000-7337		г. Шымкент, пр. Байдибек би, 60, здание аппарата акима Каратауского района
7.Утемисов
Марат Бортаевич		первая пятница каждого месяца с 11:00 до 12:00,
тел. 8-777-750-0345		г. Шымкент, ул. Адырбекова, 34
Постоянная комиссия по социокультурному развитию
8.Кожамжарова Дариякуль Пернешовнапервая среда каждого месяца с 11:00 до 12:00,
тел. 8 (7252) 21-08-94		г. Шымкент, НАО «Южно-Казахстанский университет
им. М. Ауэзова»
9.Балтабаев Талгат Дуйсебаевиччетвертая среда каждого месяца с 10:00 до 11:00,
тел. 8-775-733-0428		г. Шымкент, пр. Тауке хана, 3, здание аппарата акима Абайского района
10.Позилов
Бақытжан Жолдасбекұлы
11.Калмуратов Муратали Оразалиулыпервая среда каждого месяца с 11:00 до 12:00,
тел. 8-701-244-7777		г. Шымкент, ул. Толстого, 119, Енбекшинский районный филиал партии AMANAT
12.Юсупова Алия Махсутовначетвертый четверг каждого месяца с 10:00 до 11:00,
тел. 8 (7252) 77-05-10		г. Шымкент, пр. Бейбитшилик, 3, Шымкентский городской филиал партии AMANAT
Постоянная комиссия по строительству и развитию инфраструктуры
13.Козбахов Шынгыс Лесбаевичпервый вторник каждого месяца с 10:00 до 11:00,
тел. 8 (7252) 36-71-00		г. Шымкент, ул. Тажибаева, 12а
14.Зейнетаев Абзал Скендировичпервая среда каждого месяца с 11:00 до 12:00,
тел. 8-701-707-3000		г. Шымкент, пр. Бейбитшилик, 3, Шымкентский городской филиал партии AMANAT
15.Курпебаев Нуралы Баймолдаулыкаждый третий четверг с 15:00 до 17:00,
тел. 8-702-740-4281		г. Шымкент, ул. Калдаякова, 38а
16.Молдабек Аскар Агабековичпервая среда каждого месяца с 11:00 до 13:00,
тел. 8-701-198-0707		г. Шымкент, мкр Кайтпас-1, ул. Ак Кайнар, б/н
17.Ашірбаев Батырбек Мырзакелдиевич
Постоянная комиссия по развитию предпринимательства и цифровизации
18.Наимбекова Айжан Избасхановначетвертый четверг каждого месяца с 11:00 до 12:00, тел.: 8 (7252) 24-74-00, 24-74-72г. Шымкент, ул. Жибек жолы, 58, торговый дом GraMAD
19.Султанова Тореаим Жолдыбаевнапервая среда каждого месяца с 15:00 до 17:00,
тел. 8-707-107-13-10		г. Шымкент, 4 мкр, 22/2, детский сад «Балапан ата»
20.Исхахов Талгат Жунисбековичвторая среда каждого месяца с 11:00 до 12:00,
тел. 8-775-137-9036		г. Шымкент, пр. Кунаева, 59, бизнес-центр «Астана»
21.Шимиров Мухтар Аскаровичтретий четверг каждого месяца с 15:00 до 17:00,
тел. 8-701-788-9394		г. Шымкент, мкр. «Нурсат», 640, 5-й этаж, Шымкентский городской филиал демократической партии «Ак жол»
22.Нурлыбаев Асхат Мелдебековичвторой четверг каждого месяца с 10:00 до 11:00,
тел. 8-700-10-1090		г. Шымкент, ул. Толстого, 119, здание аппарата акима Енбекшинского района
Постоянная комиссия по местному самоуправлению и общественной безопасности
23.Досалиев Канатбек Балтабаевиччетвертый вторник каждого месяца с 11:00 до 13:00, тел. 8-705-682-1659г. Шымкент, пр. Кунаева, 15/2, 12-й этаж, бизнес-центр «Албан»
24.Аширбаев Байкен Аширбаевичсреда первой недели каждого месяца с 10:00 до 12:00, тел. 8-707-777-7207г. Шымкент, ул. Толстого, 119, здание аппарата акима Енбекшинского района
25.Айтбаев Талғат Ергеновичкаждый вторник недели с 11:00 до 13:00,
тел.: 8 (7252) 48-11-54, 8-701-222-0231		г. Шымкент, пр. Кунаева, 15/2, бизнес-центр «Албан», 12-й этаж, офис партии «Ауыл»
26.Абишев Бокейхан Нуралиевичво вторник второй недели каждого месяца с 11:00 до 13:00,
тел. 8-776-177-7771		г. Шымкент, пр. Бейбитшилик, 3, Шымкентский городской филиал партии AMANAT
27.Конакбаев Муфтулла Калмуратович
Постоянная комиссия по инвестициям и развитию городской комфортной среды
28.Тулебаев Исламбек Насруллаевичпоследняя пятница каждого месяца с 15:00 до 13:00, тел. 8-702-435-3845г. Шымкент, ул. Байдибек би, 116, корпус 5
29.Билисбеков Ергали Даулетбековичвторая пятница каждого месяца с 11:00 до 12:00,
тел.: 8 (7252) 39-04-34, 8-701-555-9118		г. Шымкент, пр. Бейбитшилик, 3, Шымкентский городской филиал партии AMANAT
30.Қуашбаев Дулат Саттаровичпервый четверг каждого месяца с 10:00 до 17:00,
тел.: 8 (7252) 36-73-73, 8-707-744-4477		г. Шымкент, ул. Байтурсынова, 74, колледж «Болашак»
31.Дубинина Алина Равильевнавторая среда каждого месяца с 10:00 до 11:00,
тел.: 8 (7252) 39-04-34, 8-700-089-0707		г. Шымкент, пр. Бейбитшилик, 3, Шымкентский городской филиал партии AMANAT
32.Балабиев Нурсултан Кайратовичпервый четверг каждого месяца с 15:00 до 16:00,
тел.: 8 (7252) 38-04-89, 8-701-777-3017		г. Шымкент, ул. Аймаутова, 143

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