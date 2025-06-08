График приема граждан депутатами маслихата города Шымкента VIII созыва

|№ п/п
|ФИО
|Дни и часы приема
|Место приема
|Председатель Шымкентского городского маслихата
|1.
|Нарымбетов Бахадыр Мадалиевич
|третий вторник каждого месяца с 15:00 до 17:00,
тел.: 8 (7252) 24-74-00, 24-74-72
|г. Шымкент, пр. Н. Назарбаева, 10, здание акимата г. Шымкента, пр. Бейбитшилик, 3, 1-й этаж, общественная приемная
|Постоянная комиссия по бюджету и экономическому развитию
|2.
|Елшиева Альбина Балғабаевна
|четвертая среда каждого месяца с 10:00 до 13:00,
тел. 8-702-489-3068
|г. Шымкент, пр. Бейбитшилик, 3, 1-й этаж, общественная приемная
|3.
|Имашев Кайрат Есенбекович
|второй вторник каждого месяца с 11:00 до 12:00,
тел. 8-707-111-1435
|г. Шымкент, пр. Байдибек би, 60, здание аппарата акима Каратауского района
|4.
|Жолдыхожаев Мурат Жанабаевич
|первая пятница каждого месяца с 16:00 до 17:00,
тел. 8-775-888-8890
|г. Шымкент, пр. Бейбитшилик, 3, Шымкентский городской филиал партии AMANAT
|5.
|Сулайманов Лазиз Низамханович
|первая пятница каждого месяца с 17:00 до 18:00,
тел. 8-702-570-3757
|г. Шымкент, пр. Жибек жолы, 42/3, школа им. Абая Кунанбаева
|6.
|Сейтжан Бакытжан Серикжанович
|первая пятница каждого месяца с 17:00 до 18:00,
тел. 8-702-000-7337
|г. Шымкент, пр. Байдибек би, 60, здание аппарата акима Каратауского района
|7.
|Утемисов
Марат Бортаевич
|первая пятница каждого месяца с 11:00 до 12:00,
тел. 8-777-750-0345
|г. Шымкент, ул. Адырбекова, 34
|Постоянная комиссия по социокультурному развитию
|8.
|Кожамжарова Дариякуль Пернешовна
|первая среда каждого месяца с 11:00 до 12:00,
тел. 8 (7252) 21-08-94
|г. Шымкент, НАО «Южно-Казахстанский университет
им. М. Ауэзова»
|9.
|Балтабаев Талгат Дуйсебаевич
|четвертая среда каждого месяца с 10:00 до 11:00,
тел. 8-775-733-0428
|г. Шымкент, пр. Тауке хана, 3, здание аппарата акима Абайского района
|10.
|Позилов
Бақытжан Жолдасбекұлы
|11.
|Калмуратов Муратали Оразалиулы
|первая среда каждого месяца с 11:00 до 12:00,
тел. 8-701-244-7777
|г. Шымкент, ул. Толстого, 119, Енбекшинский районный филиал партии AMANAT
|12.
|Юсупова Алия Махсутовна
|четвертый четверг каждого месяца с 10:00 до 11:00,
тел. 8 (7252) 77-05-10
|г. Шымкент, пр. Бейбитшилик, 3, Шымкентский городской филиал партии AMANAT
|Постоянная комиссия по строительству и развитию инфраструктуры
|13.
|Козбахов Шынгыс Лесбаевич
|первый вторник каждого месяца с 10:00 до 11:00,
тел. 8 (7252) 36-71-00
|г. Шымкент, ул. Тажибаева, 12а
|14.
|Зейнетаев Абзал Скендирович
|первая среда каждого месяца с 11:00 до 12:00,
тел. 8-701-707-3000
|г. Шымкент, пр. Бейбитшилик, 3, Шымкентский городской филиал партии AMANAT
|15.
|Курпебаев Нуралы Баймолдаулы
|каждый третий четверг с 15:00 до 17:00,
тел. 8-702-740-4281
|г. Шымкент, ул. Калдаякова, 38а
|16.
|Молдабек Аскар Агабекович
|первая среда каждого месяца с 11:00 до 13:00,
тел. 8-701-198-0707
|г. Шымкент, мкр Кайтпас-1, ул. Ак Кайнар, б/н
|17.
|Ашірбаев Батырбек Мырзакелдиевич
|Постоянная комиссия по развитию предпринимательства и цифровизации
|18.
|Наимбекова Айжан Избасхановна
|четвертый четверг каждого месяца с 11:00 до 12:00, тел.: 8 (7252) 24-74-00, 24-74-72
|г. Шымкент, ул. Жибек жолы, 58, торговый дом GraMAD
|19.
|Султанова Тореаим Жолдыбаевна
|первая среда каждого месяца с 15:00 до 17:00,
тел. 8-707-107-13-10
|г. Шымкент, 4 мкр, 22/2, детский сад «Балапан ата»
|20.
|Исхахов Талгат Жунисбекович
|вторая среда каждого месяца с 11:00 до 12:00,
тел. 8-775-137-9036
|г. Шымкент, пр. Кунаева, 59, бизнес-центр «Астана»
|21.
|Шимиров Мухтар Аскарович
|третий четверг каждого месяца с 15:00 до 17:00,
тел. 8-701-788-9394
|г. Шымкент, мкр. «Нурсат», 640, 5-й этаж, Шымкентский городской филиал демократической партии «Ак жол»
|22.
|Нурлыбаев Асхат Мелдебекович
|второй четверг каждого месяца с 10:00 до 11:00,
тел. 8-700-10-1090
|г. Шымкент, ул. Толстого, 119, здание аппарата акима Енбекшинского района
|Постоянная комиссия по местному самоуправлению и общественной безопасности
|23.
|Досалиев Канатбек Балтабаевич
|четвертый вторник каждого месяца с 11:00 до 13:00, тел. 8-705-682-1659
|г. Шымкент, пр. Кунаева, 15/2, 12-й этаж, бизнес-центр «Албан»
|24.
|Аширбаев Байкен Аширбаевич
|среда первой недели каждого месяца с 10:00 до 12:00, тел. 8-707-777-7207
|г. Шымкент, ул. Толстого, 119, здание аппарата акима Енбекшинского района
|25.
|Айтбаев Талғат Ергенович
|каждый вторник недели с 11:00 до 13:00,
тел.: 8 (7252) 48-11-54, 8-701-222-0231
|г. Шымкент, пр. Кунаева, 15/2, бизнес-центр «Албан», 12-й этаж, офис партии «Ауыл»
|26.
|Абишев Бокейхан Нуралиевич
|во вторник второй недели каждого месяца с 11:00 до 13:00,
тел. 8-776-177-7771
|г. Шымкент, пр. Бейбитшилик, 3, Шымкентский городской филиал партии AMANAT
|27.
|Конакбаев Муфтулла Калмуратович
|Постоянная комиссия по инвестициям и развитию городской комфортной среды
|28.
|Тулебаев Исламбек Насруллаевич
|последняя пятница каждого месяца с 15:00 до 13:00, тел. 8-702-435-3845
|г. Шымкент, ул. Байдибек би, 116, корпус 5
|29.
|Билисбеков Ергали Даулетбекович
|вторая пятница каждого месяца с 11:00 до 12:00,
тел.: 8 (7252) 39-04-34, 8-701-555-9118
|г. Шымкент, пр. Бейбитшилик, 3, Шымкентский городской филиал партии AMANAT
|30.
|Қуашбаев Дулат Саттарович
|первый четверг каждого месяца с 10:00 до 17:00,
тел.: 8 (7252) 36-73-73, 8-707-744-4477
|г. Шымкент, ул. Байтурсынова, 74, колледж «Болашак»
|31.
|Дубинина Алина Равильевна
|вторая среда каждого месяца с 10:00 до 11:00,
тел.: 8 (7252) 39-04-34, 8-700-089-0707
|г. Шымкент, пр. Бейбитшилик, 3, Шымкентский городской филиал партии AMANAT
|32.
|Балабиев Нурсултан Кайратович
|первый четверг каждого месяца с 15:00 до 16:00,
тел.: 8 (7252) 38-04-89, 8-701-777-3017
|г. Шымкент, ул. Аймаутова, 143
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