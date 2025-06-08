График приема граждан депутатами маслихата города Шымкента VIII созыва

№ п/п ФИО Дни и часы приема Место приема

Председатель Шымкентского городского маслихата

1. Нарымбетов Бахадыр Мадалиевич третий вторник каждого месяца с 15:00 до 17:00,

тел.: 8 (7252) 24-74-00, 24-74-72 г. Шымкент, пр. Н. Назарбаева, 10, здание акимата г. Шымкента, пр. Бейбитшилик, 3, 1-й этаж, общественная приемная

Постоянная комиссия по бюджету и экономическому развитию

2. Елшиева Альбина Балғабаевна четвертая среда каждого месяца с 10:00 до 13:00,

тел. 8-702-489-3068 г. Шымкент, пр. Бейбитшилик, 3, 1-й этаж, общественная приемная

3. Имашев Кайрат Есенбекович второй вторник каждого месяца с 11:00 до 12:00,

тел. 8-707-111-1435 г. Шымкент, пр. Байдибек би, 60, здание аппарата акима Каратауского района

4. Жолдыхожаев Мурат Жанабаевич первая пятница каждого месяца с 16:00 до 17:00,

тел. 8-775-888-8890 г. Шымкент, пр. Бейбитшилик, 3, Шымкентский городской филиал партии AMANAT

5. Сулайманов Лазиз Низамханович первая пятница каждого месяца с 17:00 до 18:00,

тел. 8-702-570-3757 г. Шымкент, пр. Жибек жолы, 42/3, школа им. Абая Кунанбаева

6. Сейтжан Бакытжан Серикжанович первая пятница каждого месяца с 17:00 до 18:00,

тел. 8-702-000-7337 г. Шымкент, пр. Байдибек би, 60, здание аппарата акима Каратауского района

7. Утемисов

Марат Бортаевич первая пятница каждого месяца с 11:00 до 12:00,

тел. 8-777-750-0345 г. Шымкент, ул. Адырбекова, 34

Постоянная комиссия по социокультурному развитию

8. Кожамжарова Дариякуль Пернешовна первая среда каждого месяца с 11:00 до 12:00,

тел. 8 (7252) 21-08-94 г. Шымкент, НАО «Южно-Казахстанский университет

им. М. Ауэзова»

9. Балтабаев Талгат Дуйсебаевич четвертая среда каждого месяца с 10:00 до 11:00,

тел. 8-775-733-0428 г. Шымкент, пр. Тауке хана, 3, здание аппарата акима Абайского района

10. Позилов

Бақытжан Жолдасбекұлы

11. Калмуратов Муратали Оразалиулы первая среда каждого месяца с 11:00 до 12:00,

тел. 8-701-244-7777 г. Шымкент, ул. Толстого, 119, Енбекшинский районный филиал партии AMANAT

12. Юсупова Алия Махсутовна четвертый четверг каждого месяца с 10:00 до 11:00,

тел. 8 (7252) 77-05-10 г. Шымкент, пр. Бейбитшилик, 3, Шымкентский городской филиал партии AMANAT

Постоянная комиссия по строительству и развитию инфраструктуры

13. Козбахов Шынгыс Лесбаевич первый вторник каждого месяца с 10:00 до 11:00,

тел. 8 (7252) 36-71-00 г. Шымкент, ул. Тажибаева, 12а

14. Зейнетаев Абзал Скендирович первая среда каждого месяца с 11:00 до 12:00,

тел. 8-701-707-3000 г. Шымкент, пр. Бейбитшилик, 3, Шымкентский городской филиал партии AMANAT

15. Курпебаев Нуралы Баймолдаулы каждый третий четверг с 15:00 до 17:00,

тел. 8-702-740-4281 г. Шымкент, ул. Калдаякова, 38а

16. Молдабек Аскар Агабекович первая среда каждого месяца с 11:00 до 13:00,

тел. 8-701-198-0707 г. Шымкент, мкр Кайтпас-1, ул. Ак Кайнар, б/н

17. Ашірбаев Батырбек Мырзакелдиевич

Постоянная комиссия по развитию предпринимательства и цифровизации

18. Наимбекова Айжан Избасхановна четвертый четверг каждого месяца с 11:00 до 12:00, тел.: 8 (7252) 24-74-00, 24-74-72 г. Шымкент, ул. Жибек жолы, 58, торговый дом GraMAD

19. Султанова Тореаим Жолдыбаевна первая среда каждого месяца с 15:00 до 17:00,

тел. 8-707-107-13-10 г. Шымкент, 4 мкр, 22/2, детский сад «Балапан ата»

20. Исхахов Талгат Жунисбекович вторая среда каждого месяца с 11:00 до 12:00,

тел. 8-775-137-9036 г. Шымкент, пр. Кунаева, 59, бизнес-центр «Астана»

21. Шимиров Мухтар Аскарович третий четверг каждого месяца с 15:00 до 17:00,

тел. 8-701-788-9394 г. Шымкент, мкр. «Нурсат», 640, 5-й этаж, Шымкентский городской филиал демократической партии «Ак жол»

22. Нурлыбаев Асхат Мелдебекович второй четверг каждого месяца с 10:00 до 11:00,

тел. 8-700-10-1090 г. Шымкент, ул. Толстого, 119, здание аппарата акима Енбекшинского района

Постоянная комиссия по местному самоуправлению и общественной безопасности

23. Досалиев Канатбек Балтабаевич четвертый вторник каждого месяца с 11:00 до 13:00, тел. 8-705-682-1659 г. Шымкент, пр. Кунаева, 15/2, 12-й этаж, бизнес-центр «Албан»

24. Аширбаев Байкен Аширбаевич среда первой недели каждого месяца с 10:00 до 12:00, тел. 8-707-777-7207 г. Шымкент, ул. Толстого, 119, здание аппарата акима Енбекшинского района

25. Айтбаев Талғат Ергенович каждый вторник недели с 11:00 до 13:00,

тел.: 8 (7252) 48-11-54, 8-701-222-0231 г. Шымкент, пр. Кунаева, 15/2, бизнес-центр «Албан», 12-й этаж, офис партии «Ауыл»

26. Абишев Бокейхан Нуралиевич во вторник второй недели каждого месяца с 11:00 до 13:00,

тел. 8-776-177-7771 г. Шымкент, пр. Бейбитшилик, 3, Шымкентский городской филиал партии AMANAT

27. Конакбаев Муфтулла Калмуратович

Постоянная комиссия по инвестициям и развитию городской комфортной среды

28. Тулебаев Исламбек Насруллаевич последняя пятница каждого месяца с 15:00 до 13:00, тел. 8-702-435-3845 г. Шымкент, ул. Байдибек би, 116, корпус 5

29. Билисбеков Ергали Даулетбекович вторая пятница каждого месяца с 11:00 до 12:00,

тел.: 8 (7252) 39-04-34, 8-701-555-9118 г. Шымкент, пр. Бейбитшилик, 3, Шымкентский городской филиал партии AMANAT

30. Қуашбаев Дулат Саттарович первый четверг каждого месяца с 10:00 до 17:00,

тел.: 8 (7252) 36-73-73, 8-707-744-4477 г. Шымкент, ул. Байтурсынова, 74, колледж «Болашак»

31. Дубинина Алина Равильевна вторая среда каждого месяца с 10:00 до 11:00,

тел.: 8 (7252) 39-04-34, 8-700-089-0707 г. Шымкент, пр. Бейбитшилик, 3, Шымкентский городской филиал партии AMANAT