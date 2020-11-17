В здании ГКП «Городская больница №2» в Шымкенте сейчас идет капитальный ремонт. На территории больницы расположены три корпуса: стационар, родильное отделение и поликлиника. Аким города М. Айтенов ознакомился с ходом строительства социального объекта.

Согласно договору, строительные работы были запланированы на 11 месяцев — с февраля по декабрь 2020 года. Подрядная компания ТОО «Югстройсервис-Н» ведет строительство по графику.

В настоящее время капитальный ремонт основного корпуса учреждения – стационара завершен. В родильном отделении и поликлинике ремонтные работы продолжаются.