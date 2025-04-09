Шымкент становится центром медицинского туризма

Абдулахай Касымов прибыл в Шымкент из Таджикистана. После перенесённого инсульта у него возникли серьёзные осложнения — был заблокирован сосуд, отвечающий за кровоснабжение части головного мозга. На родине врачи рекомендовали ему обратиться в Казахстан за высокотехнологичным лечением, и здесь, благодаря квалифицированным специалистам, ему успешно провели операцию и помогли избежать инвалидности.

Абдулахай Касымов, гражданин Таджикистана: «У нас в клинике у врача был. У меня давление было. УЗИ делали. Потом посоветовали в Казахстан приехать. Всё нормально сейчас, хожу, стою, сплю, голова не кружится».

Операцию Абдулахаю провели нейрохирурги городской больницы №2. Мужчина повел в стационаре всего несколько дней и уже ощутил заметное улучшение. Благодаря современным технологиям, на сегодняшний день большинство подобных вмешательств проходят с минимальной травматичностью и коротким периодом восстановления.

Марат Кульмирзаев, заведующий отделением нейрохирургии больницы №2: «Больше едут за операциями, которые требуют высокотехнологического оборудования. И по уровню сложности в основном 4-5 категории. То есть, из-за нехватки специалистов, из-за нехватки опыта нейрохирургов они приезжают сюда, чтобы получить объём оперативной помощи».

Врачи отмечают, в Казахстане медицинские услуги остаются одними из самых доступных в Центральноазиатском регионе. Пациенты приезжают в основном из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Китая. В 2024 году в Шымкенте были прооперированы 150 иностранных граждан. При этом, число желающих только увеличивается.

Нурлыбек Асылбеков, руководитель Управления здравоохранения г. Шымкента: «Тенденция, конечно, идёт к росту. Это кардиологические операции, это ортопедические операции и, конечно, нейрохирургические. Потому что уже слышат, что у нас высококлассные специалисты, что у нас оборудование, ангиографы, МРТ, КТ».

Всё больше иностранных пациентов выбирают Шымкент не только из-за доступных цен, но и благодаря профессионализму казахстанских врачей и наличию передового оборудования. Для многих это шанс вернуться к полноценной жизни, а для местной медицины-признание и доверие со стороны зарубежных гостей.