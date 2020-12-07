Кызайым апа из Шымкента живет вместе с внуками. Женщина стала опекуном для пятерых детей.

«Что за времена наступили. Людей пожилого возраста сдают в Дома престарелых. Детей, оставшихся без попечения родителей в детские дома. Где наша нравственность, милосердие»- спрашивает Кызайым Байгазиева, воспитывающая пятерых внуков, оставшихся без родителей.

В этом временном жилье от государства Кызайым апа живет вместе с внуками. Женщина стала опекуном для пятерых детей. Зять Кызайым БАЙГАЗИЕВОЙ погиб в ДТП, спустя несколько месяцев с онкозаболеванием не справилась 43-летняя дочь. Перед смертью она попросила мать не отдавать малышей в детский дом.

Кызайым БАЙГАЗИЕВА, бабушка-опекун: «Я дочери сказала, вот вам дали жилье, хоть и временное. Теперь ты выздоровеешь! На что она ответила: «Мама, я не жилец, прошу тебя, если со мной что-нибудь случиться, не отдавай моих детей в детский дом. Даже если вы будете скромно питаться, пожалуйста, оставь их и воспитай сама».

Когда родной матери детей не стало, самому младшему в семье — Мирасу — было всего девять месяцев. Органы опеки тогда засомневались, сможет ли 70-летняя пенсионерка сама вырастить и воспитать внуков: водить их в детский сад, делать с ними уроки. В общем стать для них и папой, и мамой. Бабушка попросила дать ей шанс.

«Тогда я не выдержала и сказала заберите эту квартиру, назначенные, но не полученные нами госпособия. Я не отдам детей в детский дом, заберу их в Шаян будем жить старом доме. Не знаю, что их убедило, но они оставили внуков и помогли оформить опекунство», — вспоминает трудные дни Кызайым апа.

В этом году Мирасу исполнилось 4 года. Старшая внучка — учится в университете на третьем курсе. В свободное от учебы время помогает бабушке по хозяйству. Две внучки помладше — школьницы, их брат учится в колледже.

Кызайым апа: «Издревле казахи не позволяли обижать сирот, поддерживали вдов. Такой мы народ. Пользуясь случаем, я призываю не оставлять детей, ведь они — ангелы. Летом сильно заболела пневмонией, 27 дней пролежала. Думала умру, уже готовилась. Но Бог оставил меня, наверное, чтобы я выполнила обещание данное дочери — воспитать внуков достойными людьми».

Многодетная семья мечтает о собственной крыше над головой. В очереди на жилье они — 608-ые.

«Пятеро детей — они свет моих очей. Есть мечта-вырастить их…. Это четверостишие Кызайым БАЙГАЗИЕВА сочинила на конкурс бабушек и заняла призовое место. Жизненные трудности не сломили пожилую женщину. Благодарные и любящие внуки — надежный тыл Кызайым апа. А точнее, дети. Ведь она для них – вторая мама.