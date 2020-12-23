Таковы итоги трех дней оперативно-профилактического мероприятия.

Сотрудниками Департамента полиции города Шымкент с 22 по 24 декабря в целях поддержания правопорядка, предупреждения, пресечения преступлений на улицах и в других общественных местах на территории города проводится оперативно-профилактическое мероприятие “Правопорядок”.

По результатам одного дня ОПМ выявлено 1077 административных правонарушений, из них: – мелкое хулиганство – 126 фактов; – нарушение тишины – 52; – распитие спиртных напитков или нахождение в общественных местах в пьяном виде – 179; – нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения взрослых – 79; – проживание без регистрации либо без документов, удостоверяющих личность – 329; – управление транспортным средством с непристегнутым ремнем безопасности – 128; – нарушения правил движения пешеходами – 153 фактов; и иные правонарушения.