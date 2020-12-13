Известный шымкентский адвокат Евгений Анатольевич Яворский передал ТК Отырар уникальное видео, на котором Валентин Гафт поздравляет жителей Шымкента с наступающим Новым годом.

Запись сделана два года назад. Даже по ней уже видно, что известный актер, автор множества эпиграмм серьезно болен. По воле судьбы из жизни он ушел тоже за несколько дней до 2021 года.

Напомним, что 12 декабря 2020 года официально стало известно, что умер знаменитый актер Валентин Гафт. Причиной смерти, по словам вдовы, стали последствия инсульта.

На момент смерти талантливому артисту исполнилось 85 лет. Последние годы поклонники его не видели. Летом 2019 года мужчину разбил инсульт. Его вовремя госпитализировали, и врачам удалось спасти звезду кино. К сожалению, состояние здоровья сильно пошатнулось. Речи о возвращении на сцену не было.

Гафт был переведен в реабилитационный центр. Периодически в сети появлялась информация о том, как восстанавливается артист. Он научился слышать и понимать речь. Для таких серьезных проблем со здоровьем это был прогресс, но восстановиться полностью мужчине, к сожалению, так и не удалось.

Похороны назначены на 15 декабря. Тело Валентина будет погребено на Аллее актеров Троекуровского кладбищ, сообщает kleo.ru.