Предпраздничное настроение шымкентцы, кажется, еще не чувствуют.

Не бегают жители города за подарками, не видно горожан в ярких дедоморозовских колпаках, каждый день люди ждут очередной неприятной новости — что увеличится количество заболевших опасным вирусом, или город вовсе закроют на карантин, и новый год они проведут в четырех стенах дома. Но есть и те, кто решил бороться с напряженным настроением и дарит горожанам настроение приближающегося праздника.

Так, жительница Шымкенте Зулайхо Абдикадырова расписывает скучные окна кофеен и бизнес-центров яркими рисунками.

На стёклах этого бизнес-центра «распустилась» пушистая красавица. Елка, украшена игрушками, а под ней — коробки с подарками. Рядом забавные снеговики и рождественские эльфы с причудливыми колпаками.

Новогоднее настроение дарит Зулайхо Абдикадырова. Художница признается, даже самые серьезные, увидев украшения на окнах, расплываются в улыбке. На роспись одного большого окна у художницы уходит около 3-4 часов. А для того, чтобы рисунок можно было потом без труда убрать, рисует их Зулайхо гуашью.

«Люди восхищаются, я слышу очень много положительных отзывов, я впервые поняла, что я в этот город могу внести такую красоту. Почему бы и нет? Если это так нравится окружающим, сразу создается новогоднее настроение, уют предается», — говорит Зулайхо Абдикадырова, художница.

Рисовать девушка начала, когда ей было 16. В этом год, 22-летняя Зулайхо мечтала о персональной выставке, но помешал карантин. Однако это художницу не расстроило. Напротив! Говорит, что теперь ее работы увидят не только посетители выставки, а тысячи шымкентцев и гостей города.

«Я в этом году готовилась к выставке, но она у меня не состоялась, а тут и выставка не нужна, столько росписи вокруг. И я себя почувствовала, как художник в этом году, и возможно востребованной стала. Ну и людям возможно хотелось какое -то настроение себе создать самим», — говорит девушка.

Прохожие вглядываются в стекла, которые, перед Новым годом стали своеобразным холстом для настоящих картин. Горожане отмечают, шымкентские окна превратились в галерею произведений искусства.

До Нового года остается всего 10 дней. Художница планирует раскрасить еще не одно шымкентское окно. Одним взмахом кисти превратить самый скучный офис или заведение, в уютное место, с царящей праздничной атмосферой.