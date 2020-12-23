В столице на территории EXPO зажгли главную елку столицы.

Символ Нового года, как и в позапрошлые годы, установили у подножия павильона «Нур Алем». В торжественной церемонии зажжения принял аким г. Нур-Султан Алтай Кульгинов. Градоначальник города поздравил жителей и гостей столицы с наступающим Новым годом!

Вместе с главной елкой в столице зажглись новогодние елки, установленные в районах города.

Кроме того, по городу оборудованы более 20 ледовых катков, более 30 горок, расположены они в разных районах города, в том числе и в жилых массивах. Большая часть которых сооружена за счет частных средств. Практически возле каждой школы залиты хоккейные корты. В ботаническом саду открыт ледовый городок, каток, горки и там же открыта зона снеговиков. Новогодний салют запустят на территории ботанического сада.

А в Туркестане новогодние елки начали устанавливать вчера — 22 декабря. Об этом сообщил аким города Рашид Аюпов.

— Начали установку елок в городе. Будут использованы елки и украшения, которые мы сохранили еще с прошлого года. Одна из них будет находиться на территории Административно-делового центра, тогда как вторая в цветочном парке.

Средства ранее выделенные на эти цели будут использованы для покупки подарков детям с особыми потребностями нашего города от имени горожан. Хочу отметить, что данные решения были приняты в соответствии с результатами опросов, которые ранее были проведены со стороны акимата, — сообщил глава города в социальной сети.

Местным предпринимателям разрешено по своему желанию украшать фасады своих объектов. Аналогичная картина в райцентрах Туркестанской области: елки прошлогодние. Декор за счет спонсоров, если изъявят желание.

А вот в третьем мегаполисе страны все же решили сделать город к празднику ярким и сказочным. Планируется потратить на украшение городских улиц — 34 млн тенге (без НДС). Генеральный подрядчик ТОО «Шанырак Курылыс Ком» по условиям конкурса берется установить две новые елки (высотой 25 и 12 метров), 129 световых МАФов, в том числе — 82 прошлогодних, появятся на улицах Шымкента 350 светоизлучающих кронштейнов и световая арка в 13 местах на трех улицах.

К слову, в Алматы и Караганде, Актобе в этом году решили вообще не тратиться на городской декор и праздничные салюты. В городе шахтеров вообще планируют Новый год отметить в онлайн формате. В Уральске тоже скромный предновогодний бюджет – 8,9 млн тенге, в Атырау – 18 млн, в Усть-Каменогорске – 40 млн. Основная часть этой суммы пойдет на оплату работ по монтажу и обслуживанию предметов оформления, включая высотные работы и применение автовышек. Елку установят уже третий раз подряд одну и туже. Гирлянды обновят.