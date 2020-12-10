Касым-Жомарт Токаев наградил имамов и ученых, внесших вклад в развитие религии, передает Otyrar.KZ.
От всей души поздравляю всех с тридцатилетием религиозного управления мусульман Казахстана!
Это событие для всей мусульманской общины.
Религиозное управление с ранних лет суверенитета пытается сохранить стабильность и мир в обществе.
Он также способствует развитию традиционного ислама в нашей стране.
В период пандемии этого года религиозная администрация спала на многих благотворительных мероприятиях.
Очень важно пригласить общественность к миру и уважению. Это обязательно для наших религиозных лидеров.
Роль религиозных работников особая на сложной стадии в мире.
Поэтому содержание и качество отбеливающих работ, выполняемых внутри страны, всегда нужно замечать.
Мечеть всегда должна говорить проповедь вероисповедания и человечеству.
Нам тоже нужно продвигать знания и науку, и любовь к Родине.
У вас много взносов для того, чтобы наши граждане были религиозными, а не для того, чтобы они учились на чужих.
Я верю, что имамы и религиозные служители сделают это ответственным, как они думают в будущем.
Дорогие имамы, делегаты форума!
Ваши добрые дела всегда предназначены для укрепления процветания нашей страны. Такая хорошая работа всегда заслуживает особого уважения.
Итак, сегодня общественные награды будут вручены ряду имамов и ученых, внесших вклад в развитие религии.
Поздравляю всех вас!
Пусть работа форума будет плодотворной!
Список награжденных наград:
1. Бекайдар Амир — главный имам мечети Шейх Мухаммед Садик в Шымкенте;
2. Мырзабаев Кенжеали Коныратбаюлы — главный имам мечети ′′ Калкаман ′′ в Алматы;
3. Аманкулов Асылхан Омирзакулы — главный имам мечети ′′ Аль-Хамид ′′ в Алматы;
4. г. Сманов Абдиджаппар Шакирулы — заместитель директора Коллегии Мадрасе Туркестанской области;
5. Дауренбеков Абдимутали Кайназарулы — директор медресе ′′ Актобе ′′ в Актобе;
6. Кулмухамед Махамбет Пирманулы — директор медресе ′′ Абу Ханифа
7. Рахимжан Сагинай Кабдулуахтулы — Информационно-реабилитационный центр ′′ Акниет богослов-консультант;
8. Тулешов Замир Каратаюлы — начальник отдела информационно-пропагандистского и реабилитационного центра ′′ Акниет ′′