Касым-Жомарт Токаев наградил имамов и ученых, внесших вклад в развитие религии, передает Otyrar.KZ.

От всей души поздравляю всех с тридцатилетием религиозного управления мусульман Казахстана!

Это событие для всей мусульманской общины.

Религиозное управление с ранних лет суверенитета пытается сохранить стабильность и мир в обществе.

Он также способствует развитию традиционного ислама в нашей стране.

В период пандемии этого года религиозная администрация спала на многих благотворительных мероприятиях.

Очень важно пригласить общественность к миру и уважению. Это обязательно для наших религиозных лидеров.

Роль религиозных работников особая на сложной стадии в мире.

Поэтому содержание и качество отбеливающих работ, выполняемых внутри страны, всегда нужно замечать.

Мечеть всегда должна говорить проповедь вероисповедания и человечеству.

Нам тоже нужно продвигать знания и науку, и любовь к Родине.

У вас много взносов для того, чтобы наши граждане были религиозными, а не для того, чтобы они учились на чужих.

Я верю, что имамы и религиозные служители сделают это ответственным, как они думают в будущем.

Дорогие имамы, делегаты форума!

Ваши добрые дела всегда предназначены для укрепления процветания нашей страны. Такая хорошая работа всегда заслуживает особого уважения.

Итак, сегодня общественные награды будут вручены ряду имамов и ученых, внесших вклад в развитие религии.

Поздравляю всех вас!

Пусть работа форума будет плодотворной!

Список награжденных наград:

1. Бекайдар Амир — главный имам мечети Шейх Мухаммед Садик в Шымкенте;

2. Мырзабаев Кенжеали Коныратбаюлы — главный имам мечети ′′ Калкаман ′′ в Алматы;

3. Аманкулов Асылхан Омирзакулы — главный имам мечети ′′ Аль-Хамид ′′ в Алматы;

4. г. Сманов Абдиджаппар Шакирулы — заместитель директора Коллегии Мадрасе Туркестанской области;

5. Дауренбеков Абдимутали Кайназарулы — директор медресе ′′ Актобе ′′ в Актобе;

6. Кулмухамед Махамбет Пирманулы — директор медресе ′′ Абу Ханифа

7. Рахимжан Сагинай Кабдулуахтулы — Информационно-реабилитационный центр ′′ Акниет богослов-консультант;

8. Тулешов Замир Каратаюлы — начальник отдела информационно-пропагандистского и реабилитационного центра ′′ Акниет ′′