Можно было бы пошутить, что самый простой способ проверить вкус мандаринов – это почистить и съесть один из них.

Однако, едва ли такое можно провернуть прямо на рынке или в магазине. Тем более, что фрукт было бы не лишним помыть. Особенно на фоне хорошо известных всем событий в стране и мире. И все же существует несколько более или менее красноречивых показателей, по которым можно выявить кислые, невкусные мандарины. Само собой, анализировать факторы лучше всего по их совокупности для достижения максимального эффекта.

Помните главную заповедь

Первая, главная и единственная заповедь, касающаяся выбора мандаринов, гласит: рассматривай и тискай. Ненужно бояться брать мандарины в руки, а также немного (и легонько) подавить их. Анализ описанных ниже признаков позволит потребителю получить наиболее точный ответ на главный вопрос: какие эти мандарины на вкус.

Признак первый – цвет

В данном случае речь идет вовсе не про мякоть фрукта, а про его кожуру. Именно цвет кожуры позволяет с достаточно высокой долей вероятности выявить неспелые мандарины. Если шкурка мандаринов имеет желтый или бледно-желтый цвет, то лучше их не брать. Скорее всего они будут или кислыми, или наоборот слишком сладкими. У правильного, добротного мандарина шкурка должна быть строго оранжевого цвета.

Признак второй – толщина

Толщина и фактура кожуры мандарина также могут многое сказать о качестве фрукта. Слишком толстая и жесткая кожура скорее всего будет признаком недозревшего, а значит и кислого плода. Едва ли на такой продукт стоит тратить свои кровные. Кожура правильного мандарина должна быть тонкой. Чем тоньше, тем лучше. Такой плод будет ароматным, сочным и в меру сладким. Кроме того, покров фрукта должен иметь характерную пористую фактуру.

Признак третий – форма

Последний по списку, но не по значению признак, на который следует обращать свое внимание при выборе мандаринов для стола – это форма. Чаще всего мандарины имеют характерную приплюснутую форму. Однако, именно кислые мандарины зачастую обладают такой формой. Чего нельзя сказать о тех фруктах, которые уже приобрели строго круглую форму без искажений. Последние будут гарантированно сладкими. Если довелось увидеть такие на прилавке – можно смело брать.

источник: novate.ru