В акимате прошло заседание жилищной комиссии. Под председательством заместителя акима города Ергали Билисбекова рассматривали вопрос служебных квартир.

Такие квартиры являются временным местом жительства на срок пребывания в должности. Жилищным фондом под эти цели выделено 137 квартир, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкента.

Замакима поручил обратить особое внимание на вопрос повышения ответственности граждан, которым предоставляются служебные квартиры. По его словам, в будущем процедура приема квартир будет под строгим контролем.

«Передача квартиры и ее прием – ответственная работа. Нам нужно убедиться, что служебные квартиры используются правильно, технически исправны и содержатся в надлежащих санитарно-эпидемиологических условиях. Ведь, когда квартира освободиться, следующий житель должен иметь возможность переехать, не проводя ремонт. В этом плане, конечно, очень важна ответственность каждого гражданина», — сказал Е. Билисбеков.

На заседании также было предложено включить в состав жилищной комиссии представителей общественных фондов, людей с ограниченными возможностями и других категорий социально незащищенных слоев населения.

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