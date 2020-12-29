Под влиянием Атлантического циклона на северо-западе, севере, центре и востоке республики пройдет снег.

На остальной территории под влиянием антициклона сохранится погода преимущественно без осадков. Местами по республике ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, низовая метель, ночью усиление ветра 15-20 м/с. В Костанайской, Акмолинской, днем Павлодарской областях – местами низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с. В Алматинской области – местами туман, в районе Жаланашколя ветер 17-22 м/с. Днем в Восточно-Казахстанской области – местами низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с, в Жарминском районе порывы 23 м/с. В Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Мангыстауской, Атырауской, Западно-Казахстанской ночью Актюбинской областях – местами туман,

В Алматинской области ночью на севере области ожидается сильный мороз.

В Шымкенте сегодня ожидается -3..+1 °C, без осадков, замерзающий (переохлажденный) туман, тихий ветер. Завтра: -3..0 °C, без осадков, тихий ветер.