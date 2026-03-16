Реклама
В Казахстане потеплеет, но погода останется переменчивой

В Казахстане потеплеет, но погода останется переменчивой

-
Редактор Юлия Машковская
-
39
Фото пресс-службы РГП "Казгидромет"

В ближайшие дни в Казахстане ожидается повышение дневных температур воздуха, сообщили в метеорологической службе.

«На большей части страны температура воздуха поднимется: на западе — до +10–15°С, на юге — до +15–20°С, на севере и востоке — до +3–8°С», — отметили синоптики.

Однако погода останется неустойчивой в северных регионах и в горных районах юга страны.

«С прохождением атмосферных фронтов местами ожидаются осадки — дождь и снег, гололед, усиление ветра», — уточнили в службе.

По всей республике прогнозируется также туман, предупреждают специалисты.

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.