Введение всеобщего декларирования пройдет в четыре этапа.

10 декабря 2020 года Президент подписал Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс). Согласно нормам документа, с 1 января 2021 года в стране вводится Всеобщее декларирование, сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов МФ РК.

В Налоговом кодексе предусмотрено, что введение всеобщего декларирования пройдет в четыре этапа.

В ходе первого этапа, который должен начаться уже с 1 января 2021 года, Декларацию об активах и обязательствах обязаны представить лица, занимающие ответственную государственную должность, и их супруги; лица, уполномоченные на выполнение государственных функций и приравненные к ним, а также их супруги; лица, на которых возложена обязанность по представлению в соответствии с Конституционным ЗРК «О выборах в РК» и ЗРК «О противодействии коррупции», «О банках и банковской деятельности в РК», «О страховой деятельности», «О рынке ценных бумаг».

Данная декларация представляется один раз для фиксации накопленных активов на дату вхождения в систему декларирования и последующего мониторинга прироста имущества. Вышеуказанные граждане должны отражать сведения об активах и обязательствах, имеющихся по состоянию на 31 декабря 2020 года.

Вместе с тем, необходимо указать данные об имуществе в РК и (или) за ее пределами, такими как: доля в жилом здании по договору о долевом участии в жилищном строительстве; доля участия в уставном капитале юридического лица, созданном за пределами РК; ценные бумаги, производные финансовые инструменты (за исключением производных финансовых инструментов, исполнение которых происходит путем приобретения или реализации базового актива); инвестиционное золото; объекты интеллектуальной собственности, авторского права.

Также, указываются наличные деньги в сумме, не превышающей предел 10000-кратного размера минимального расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 31 декабря года, предшествующего году представления декларации об активах и обязательствах физического лица; задолженность других лиц перед физическим лицом (дебиторской задолженности) и (или) задолженности физического лица перед другими лицами (кредиторской задолженности) при наличии договора или иного документа, являющегося основанием возникновения обязательства или требования, нотариально засвидетельствованного (удостоверенного), за исключением задолженности банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, созданным в соответствии с законодательством РК о банках и банковской деятельности в РК;

Также, в случаях, когда вышеуказанные лица имеют дорогостоящее имущество, к примеру, произведения исскуства и т.п., цена (стоимость) за единицу которого превышает 1000-кратного размера минимального расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 31 декабря отчетного налогового периода, при наличии стоимости, определенной в отчете об оценке, проведенной по договору между оценщиком и налогоплательщиком в соответствии с законодательством РК об оценочной деятельности, вправе, по желанию указать данное имущество в декларации.