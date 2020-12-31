УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ШЫМКЕНТ!

Информируем, что в ближайшие выходные в случае возникновения неисправности или аварии в системе ЖКХ, для устранения недостатков спецслужбы будут работать по усиленному графику.

В случае возникновения подобных случаев звоните по указанному ниже контактному номеру диспетчера!

По вопросам СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ответственные специалисты ГКП «Управление водопровода и канализации» и ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» незамедлительно примут все необходимые меры.

Диспетчерская служба: +7708 110 21 21; 8 (7252) -321 274.

+7707 819 86 81; 8 (7252) -47-61-82

Кроме того, для ликвидации аварий НА ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, в 4 районах города, ТОО «ОңтүстікЖарықТранзит» организовало 11 аварийных бригад, 46 спецтехники и 2 исследовательские лаборатории. Аварийные бригады укомплектованы необходимым оборудованием и материалами. Диспетчерская служба электроснабжения «ОңтүстікЖарықТранзит»:

Шымкентская городская линия электропередачи — 8 (7252) 35-39-85.

Абайский район — 8 (7252) 35-74-48

Участок Аль-Фарабийского района — 8 (7252) 53-53-65

Енбекшинский участок — 8 (7252) 57-56-38

Пригородный участок — 8 (7252) 55-30-11

В случае неисправности ГАЗОПРОВОДОВ, 5 ответственных специалистов АО «КазТрансГаз Аймак» будут работать по дежурному графику. При аварийных ситуациях позвоните в службу спасения газа по номеру 104!

Для своевременного и качественного решения проблем потребителей ТЕПЛА, неисправностей тепловых сетей будут работать 4 аварийных бригад со специальной техникой.

Сообщаем Вам, что в праздничные дни ответственные специалисты АО «3-Энергоорталық» и ГКП «Қуатжылуорталық-3» работают по утвержденному графику.

Диспетчерская служба: 8 (7252) — 44-81-89;

8 (7252) — 50-30-50;

8 (7252) — 44-82-37

Кроме того, очистку центральных улиц города будут проводить 5 специализированных учреждений. В случае возникновения нежелательных случаев во время предстоящих праздников, просьба обращаться по следующему контактному телефону:

Диспетчерская служба: +7 (775) 853-33-57;

8 (7252) — 56-16-01.