УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ШЫМКЕНТ!
Информируем, что в ближайшие выходные в случае возникновения неисправности или аварии в системе ЖКХ, для устранения недостатков спецслужбы будут работать по усиленному графику.
В случае возникновения подобных случаев звоните по указанному ниже контактному номеру диспетчера!
По вопросам СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ответственные специалисты ГКП «Управление водопровода и канализации» и ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» незамедлительно примут все необходимые меры.
Диспетчерская служба: +7708 110 21 21; 8 (7252) -321 274.
+7707 819 86 81; 8 (7252) -47-61-82
Кроме того, для ликвидации аварий НА ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, в 4 районах города, ТОО «ОңтүстікЖарықТранзит» организовало 11 аварийных бригад, 46 спецтехники и 2 исследовательские лаборатории. Аварийные бригады укомплектованы необходимым оборудованием и материалами. Диспетчерская служба электроснабжения «ОңтүстікЖарықТранзит»:
Шымкентская городская линия электропередачи — 8 (7252) 35-39-85.
Абайский район — 8 (7252) 35-74-48
Участок Аль-Фарабийского района — 8 (7252) 53-53-65
Енбекшинский участок — 8 (7252) 57-56-38
Пригородный участок — 8 (7252) 55-30-11
В случае неисправности ГАЗОПРОВОДОВ, 5 ответственных специалистов АО «КазТрансГаз Аймак» будут работать по дежурному графику. При аварийных ситуациях позвоните в службу спасения газа по номеру 104!
Для своевременного и качественного решения проблем потребителей ТЕПЛА, неисправностей тепловых сетей будут работать 4 аварийных бригад со специальной техникой.
Сообщаем Вам, что в праздничные дни ответственные специалисты АО «3-Энергоорталық» и ГКП «Қуатжылуорталық-3» работают по утвержденному графику.
Диспетчерская служба: 8 (7252) — 44-81-89;
8 (7252) — 50-30-50;
8 (7252) — 44-82-37
Кроме того, очистку центральных улиц города будут проводить 5 специализированных учреждений. В случае возникновения нежелательных случаев во время предстоящих праздников, просьба обращаться по следующему контактному телефону:
Диспетчерская служба: +7 (775) 853-33-57;
8 (7252) — 56-16-01.