В режиме онлайн прошла очередная семьдесят третья сессия маслихата города Шымкент.

На заседании было рассмотрено и поддержано депутатами три вопроса. Сначала был рассмотрен вопрос об утверждении программы развития города Шымкент на 2021-2025 годы, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Руководитель управления экономики и бюджетного планирования города Шымкент Рахымберды Мулкеманов отметил, что новая программа состоит из 3 основных направлений. Программа, разработанная в новом формате, включает 14 целей и 25 индикаторов. По словам главы ведомства, программа на 2018-2020 годы завершена, и о ее выполнении на заседании был доложен отчет.

Аким города Шымкент Мурат Айтенов поблагодарил депутатский корпус за проделанную работу за два года и поздравил их с наступающим Новым годом.

— Приняты важные решения, которые определят направление дальнейшего развития города. Как вы знаете, в рамках программы развития на 2018-2020 годы за два года проделано очень много работ. Теперь программа развития на 2021–2025 годы подготовлена в новом формате. При разработке программы учтены требования жителей города. Программа будет включать предложения жителей, в частности, по развитию инфраструктуры, благоустройству, улучшению окружающей среды, развитию здравоохранения, борьбе с коррупцией. Для реализации документа будут мобилизованы все ресурсы. Совместно с вами мы успешно завершаем год. С наступающим Новым годом! Пусть наступающий год принесет нашему народу благополучие, счастье и радость, — сказал аким города.

На заседании также внесены изменения в решение городского маслихата «О бюджете города Шымкент на 2020-2022 годы», «Об утверждении принципов благоустройства территории города Шымкент».