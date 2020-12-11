В жилом массиве Маятас открылась первая спортивная секция для детей.

В спортивном зале обучают настольному теннису 100 детей.

В спортивном зале «Маятас» стоит гул: десятки детей играют в настольный теннис. Игроки собрались от мала до велика — с ракетками наперевес, в очереди стоят как совсем малыши, так и уже подростки. Конкуренция большая. Это первая спортивная секция, которая открылась в отдаленном густонаселенном жилом массиве Шымкента.

Спортивный зал открыли еще в марте этого года. Его построили при активной поддержке городской федерации по настольному теннису — они провели отопление, закупили спортивный инвентарь и помогали в строительстве. Сейчас в спортзале обучается порядка ста детей. Уже есть и первые результаты. На международном юношеском турнире в Алматы десятилетний Аслан Талгат занял третье место.

«Настольным теннисом я занимаюсь два года. В новом зале заниматься стало легче, очень удобно. Я занял третье место в Алматы на международном турнире, и теперь в будущем планирую занимать только первые места», — говорит Аслан ТАЛГАТ, теннисист.

В свои 11 Акниет Амангельды показывает хорошую спортивную подготовку. Девочка уверенно держит ракетку в руках и практически никогда не уступает своим соперникам. Настольным теннисом Акниет занимается уже три года. Есть и результаты.

«Я заняла призовое место на юношеском чемпионате страны по настольному теннису. Долго к этому шла, тренировалась. Мне очень нравится настольный теннис, здесь я обрела уверенность в себе и настоящих друзей. И дальше буду стремиться к победам», — говорит Акниет АМАНГЕЛЬДЫ, теннисистка.

Детей тренируют только профессионалы. Сейчас в спортивном зале «Маятас» работают 4 квалифицированных тренера.

«Детям в свободное время нечем себя занять, поэтому детей отдают в спорт. Желающих очень много, и в будущем мы будем с ними работать, чтобы воспитать их чемпионами, чтобы они в будущем защищали честь Казахстана на международной арене. Сейчас в Казахстане и в Шымкенте активно развивается этот вид спорта при поддержке федерации спорта, федерации настольного тенниса и тому подтверждение строительство этого зала. Зал был построен при поддержке Аскара Заутбековича Турисбекова, и дети, и мы благодарны, что теперь есть где заниматься», — говорит Ердаулет ОРАЗБАЕВ, старший тренер по настольному теннису г.Шымкента.

Впереди — чемпионат Казахстана по теннису. Он пройдет в начале января будущего года. Сейчас юные теннисисты отрабатывают свое мастерство и тренеры уверены — в этом году спортсмены принесут в копилку города только золотые медали.

Анастасия Новикова