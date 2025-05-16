Шымкентским школьникам в кино рассказали о том, чего не пишут в учебниках

В школе-гимназии №8 прошёл необычный урок патриотизма. Учащимся показали документальный фильм «Пожертвовавшие собой ради Родины» — он пробудил у школьников неподдельные эмоции и напомнил о героях, чьи подвиги не всегда описаны в учебниках истории.

Кино — это не просто способ рассказать историю, а голос ушедшего поколения. Фильм стал откровением для школьников. Он показал, как казахские солдаты сражались и погибали во имя Родины во время Второй мировой войны. Многие факты стали для подростков настоящим открытием. На лицах — удивление, в глазах — уважение и гордость.

Санжар Түисенбеков, ученик: «В учебниках много информации, но не вся она точна. А в таких фильмах мы узнаём правду. Я, например, впервые услышал, что 1 миллион 200 тысяч казахов участвовали в войне. Это впечатляет».

Организаторы считают, такие встречи важны не меньше школьных уроков. Историю нужно не просто знать — её нужно чувствовать.

Заутбек Турисбеков, автор идеи: «Каждый гражданин должен знать корни своей истории. Когда-то нам преподавали её только с 1917 года. А теперь мы изучаем и древний Туран. Этот фильм о недавнем прошлом. В нём — правда, которую должны знать и дети, и взрослые».

Руководство школы подчёркивает: такие мероприятия формируют у подростков ценности, которые не выучишь по учебнику.

Айнур Алибеккызы, директор школы: «Сегодня у нас особый день. Мы пригласили Заутбека Турисбекова — известного политика и общественного деятеля, чтобы показать его фильм ученикам. Мы верим, именно такие встречи воспитывают патриотов».

Этот вечер стал напоминанием о силе подвига и важности памяти. Возможно, кто-то из этих ребят однажды сам снимет фильм о героях своего времени, потому что уже знает, что такое Родина и честь.