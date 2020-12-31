Сотрудники Департамента полиции города Шымкент в праздничные дни будут нести службу в усиленном режиме.

Полицией будет обеспечиваться правопорядок, безопасность и спокойствие граждан.

В местах массового скопления людей для охраны общественного порядка дополнительно задействуют автопатрули и пешие наряды, сообщает пресс-служба Департамента полиции г. Шымкент.

В обеспечении охраны общественного порядка и безопасности задействовано 404 сотрудника полка патрульной полиции. Кроме того, все кафе-бары, рестораны и другие развлекательные заведения, расположенные на территории города, охвачены маршрутами 328 участковых инспекторов полиции. Также в пешем патрулировании задействован 231 солдат воинской части 6506.

110 инспекторов полиции по делам несовершеннолетних проведут рейдовые мероприятия в целях запрета передвижения подростков без родителей в ночное время.

Во всех управлениях полиции, подведомственных департаменту, созданы дополнительные следственно-оперативные группы.

Для своевременного реагирования на сообщения о правонарушениях в дни праздничных мероприятий задействовано максимальное количество полицейских автопатрулей, на улицах увеличится плотность пеших нарядов полиции. Принимаются дополнительные меры по обеспечению безопасности дорожного движения и защищенности его участников от дорожно-транспортных происшествий и их последствий.

Для предотвращения несчастных случаев проводятся проверки по недопущению реализации несертифицированной пиротехнической продукции. Важно строго соблюдать меры предосторожности при их использовании. Призываем граждан придерживаться карантинных мер и рекомендаций организаций здравоохранения, соблюдать общественный порядок и быть внимательными к сохранности своего имущества.