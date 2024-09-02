Стало известно состоянии раненного при исполнении полицейского в Шымкенте

Специалисты рассказали нашей редакции о самочувствии полицейского, которого ранили 1 сентября во время патрулирования.

В официальном сообщении сказано, что мужчине 1989 года рождения провели операцию под общим наркозом. Ему уже поставили послеоперационный диагноз: колото-резаное ранение поясничной области с повреждением медиально межпоперечные мышцы поясницы. Наружное кровотечение.

Сейчас общее состояние пациента врачи оценивают как стабильное. Его госпитализируют в хирургическое отделение.